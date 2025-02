Premier Donald Tusk spotkał się w piątek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

- Dzisiejsze spotkanie poświęcone było pracy naszej prezydencji. Żyjemy w czasach, które zmieniają w sposób radykalny i bardzo szybki bieg dziejów - powiedział szef rządu na konferencji prasowej.

- UE musi stanąć na wysokości zadania wobec zmieniających się okoliczności. Rozmawialiśmy o tym, żeby UE i państwa członkowskie były bezpieczne - dodał.

Donald Tusk w Gdańsku: Precz z niepotrzebnymi, przesadnymi regulacjami

Podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem polskiej prezydencji. - Gdy ogłosiliśmy, że to będzie nasz priorytet, to wszyscy przyklasnęli temu pomysłowi - stwierdził.

Premier przypomniał, że gdy lata temu prowadził pierwsza polską prezydencję, to "nikomu do głowy by nie przyszło, żeby bezpieczeństwo Europy stanowiło jakiś problem wymagający szczególnego traktowania".

- To pokazuje jak bardzo zmieniły się okoliczności i jak ważne jest włączenie w naszą codzienną pracę elastyczności, gotowości do zmian kursu, tam gdzie tam jest to niezbędne - podkreślił.

- Rozmawialiśmy o tych tematach najtrudniejszych. Kontekstem tych rozmów była manifestacja pod budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności - powiedział Tusk.

- UE, idea europejska, przestała być abstrakcją. Nasze decyzje dotykają interesów i życia codziennego milionów ludzi. Dlatego jeśli coś budzi polityczne emocje dzisiaj, niepokój, to właśnie ta wielka potrzeba. Ludzie w Europie, w Polsce chcą wiedzieć, że UE jest od tego, żeby oni czuli się bezpiecznie, że bezpieczeństwo to nie jest abstrakcja. Bezpieczeństwo stało się wartością pożądaną przez wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania w Europie - stwierdził.

- Dlatego jest tak ważne jest, żebyśmy nasze działania podporządkowali temu priorytetowi. Żebyśmy nie bali się powiedzieć precz z rutyną, precz z jakimiś niepotrzebnymi, przesadnymi regulacjami - dodał.

"Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego"

Premier Donald Tusk poinformował, że podczas spotkania z szefową KE poruszył wątek paktu migracyjnego. Podkreślił, że "Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji".

- Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. I cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce - oświadczył Tusk.

Premier zadeklarował gotowość, by "współpracować z każdym na rzecz ochrony Europy przed nielegalną migracją".

