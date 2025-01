- Będziemy pragmatyczni, ale zawsze będziemy stać przy naszych zasadach, chronić nasze interesy i podtrzymywać nasze wartości - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen na szczycie w Davos, odnosząc się do relacji z administracją Donalda Trumpa. Jak dodała, weszliśmy w czasy ostrej konkurencji geostrategicznej i priorytetem Unii Europejskiej będzie m.in. gotowość do negocjacji.

Podczas 55. Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos głos zabrała szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że współpraca UE i Stanów Zjednoczonych przynosi korzyści obu stronom.

- Dwie trzecie wszystkich amerykańskich aktywów za granicą znajduje się w Europie - tłumaczyła, dodając, że "handel pomiędzy nami ma wartość 1,5 bln euro, co stanowi 30 procent globalnej wymiany", a "stawka jest wysoka dla obu stron".

USA wypowiedziały porozumienie paryskie. Ursula von der Leyen ostrzega

Von der Leyen mówiła też o celach w relacjach z Waszyngtonem. - Naszym priorytetem będzie omówienie wspólnych interesów i gotowość do negocjacji. Będziemy pragmatyczni, ale zawsze będziemy stać przy naszych zasadach, chronić nasze interesy i podtrzymywać nasze wartości - stwierdziła.

Poruszyła też kwestię klimatycznego porozumienia paryskiego podpisanego w 2015 roku, z którego - zaraz po zaprzysiężeniu - Donald Trump wycofał swój kraj. - Nadchodzące lata będą kluczowe nie tylko dla Europy. Wszystkie kontynenty będą musiały przyspieszyć przejście na zerową emisję netto i poradzić sobie z rosnącym ciężarem zmiany klimatu - ostrzegła.

Jak przypomniała szefowa KE, "rok 2025 oznacza 50 lat stosunków dyplomatycznych naszej Unii z Chinami". - Postrzegam to jako okazję do zaangażowania się i pogłębienia naszych relacji, a jeśli to możliwe - nawet do rozszerzenia naszych więzi handlowych i inwestycyjnych - mówiła.

Szefowa KE: W niczyim interesie jest zerwanie więzi w światowej gospodarce

Von der Leyen uznała, że globalny porządek oparty na współpracy, w który wierzono 25 lat temu, "nie stał się rzeczywistością". - Zamiast tego weszliśmy w nową erę ostrej konkurencji geostrategicznej. Główne gospodarki świata rywalizują o dostęp do surowców, nowych technologii i globalnych szlaków handlowych - powiedziała.

Zauważyła, że "w miarę, jak ta konkurencja się zaostrza, będziemy świadkami coraz częstszego stosowania narzędzi ekonomicznych, takich jak sankcje, kontrola eksportu i cła". Przestrzegła jednak, by taka konkurencja nie stała się wyścigiem ku dnu, dla wszystkich światowych aktorów. - Nie leży w niczyim interesie zerwanie więzi w gospodarce światowej - podkreśliła.

Jak zapowiedziała, w przyszłym tygodniu KE zaprezentuje mapę drogową, dotyczącą realizowania zaleceń byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego, który przestrzegł przed agonią europejskiej gospodarki. Jej zdaniem plan ten wskaże kierunki prac na kolejnych pięć lat. - Skupimy się na zwiększeniu wydajności poprzez zamknięcie luki innowacyjnej - powiedziała.

Drożej za prąd, UE chce obniżyć ceny. Von der Leyen o odnawialnych źródłach

Według von der Leyen strategia dotycząca zielonej konkurencyjności, którą KE ma z kolei zaprezentować w lutym, będzie miała na celu przezwyciężenia niedoborów umiejętności i siły roboczej oraz ograniczenia biurokracji. - Jest to strategia, która ma na celu przyspieszenie wzrostu (...). Wszyscy Europejczycy będą mogli skorzystać ze zmian technologicznych - zadeklarowała.

Jak podkreśliła, jednym z powodów utraty konkurencyjności są wysokie ceny energii, co wiąże się z odcięciem od rosyjskiego gazu. Celem będzie ich obniżenie.

- Musimy nie tylko dywersyfikować nasze dostawy energii i rozszerzać produkcję z odnawialnych źródeł, a w niektórych krajach również z energii jądrowej. Musimy także zainwestować w technologie czystej energii nowej generacji, takie jak fuzja, ulepszona geotermia i baterie ze stałym elektrolitem - oświadczyła.