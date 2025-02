Donald Tusk o Danii: Integralność terytorialna jest bezdyskusyjna

- Ważne jest, aby nasze słowa o solidarności z Danią nie były tylko sloganami, ale były świadomym podjęciem potencjalnych wyzwań - powiedział Donad Tusk na konferencji prasowej po nieformalnym unijnym szczycie poświęconym wspólnym projektom w obszarze bezpieczeństwa.

- Dla Unii Europejskiej jako całości integralność terytorialna państwa, a szczególnie członka Unii Europejskiej jest czymś bezdyskusyjnym i będziemy ją traktować jako najwyższy priorytet całej Wspólnoty - dodał premier.

Wcześniej Donald Trump sugerował, że Grenlandia - terytorium zależne Danii, powinna należeć do USA. Agencja Reuters informowała nawet, że prezydent USA zapowiedział, że rozważy nałożenie ceł na Danię w związku z brakiem chęci sprzedania Grenlandii.

Tusk wskazał, że nieformalny szczyt unijny nie zakończył się konkretnymi decyzjami, jasne są intencje wszystkich państw członkowskich, by zwiększyć tempo i zaangażowanie w obronność Europy. Szef rządu podkreślił również znaczenie dobrych rozmów o współpracy UE i Wielkiej Brytanii.

Relacja UE-USA. Unia gotowa "odpowiedzieć stanowczo"

Premier wystąpił na konferencji prasowej wspólnie z szefem Rady Europejskiej Antonio Costą i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Unijni liderzy mówili między innymi o relacjach z USA.

- Stany Zjednoczone to nasz przyjaciel, sprzymierzeniec i partner. To przyjaźń, która będzie trwała. Z problemami możemy sobie poradzić wśród przyjaciół. Kiedy do nich dochodzi, musimy się z tym uporać i znaleźć rozwiązanie. Oczywiście broniąc naszych wartości i nie narażając na szwank naszych interesów - wskazał Costa.

- Unia jest przygotowana, żeby podchodzić w sposób konstruktywny do wyzwań w stosunkach USA. Jeżeli zostaniemy uderzeni niesprawiedliwymi działaniami, odpowiemy stanowczo - dodała przewodnicząca KE.

Ursulą von der Leyen podkreśliła również, że unijne wydatki na obronność muszą wzrosnąć ze średniego dla całej Unii poziomu 1,5 proc. PKB. - W wielu państwach członkowskich przez wiele lat inwestycje były niedostateczne - przyznała.

Szef Rady Europejskiej poinformował, że kolejny szczyt unijny odbędzie się w marcu i będzie dotyczył gospodarki.

jk / Polsatnews.pl