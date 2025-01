Komisja Europejska stwierdziła, że Polska tylko częściowo wywiązała się z wdrożenia dyrektywy o równowadze płci na stanowiskach dyrektorskich w spółkach giełdowych. W związku z tym ruszyło postępowanie wobec naszego kraju, ale i 16 innych państw Unii. To niejedyne postępowanie, które uruchomiono wobec Warszawy. KE chce również wyjaśnień dotyczących dyrektywy o restrukturyzacji banków.

Zgodnie z nowym unijnym prawem do końca czerwca 2026 r. co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Po stronie krajów członkowskich leży wdrożenie przepisów, które pomogą w osiągnięciu tego celu przez przedsiębiorstwa.

Termin na wdrożenie dyrektywy o równowadze płci na stanowiskach dyrektorskich w spółkach giełdowych do prawa krajowego przez państwa członkowskie minął 28 grudnia 2024 r. Państwa miały powiadomić w związku z tym KE na temat tego, w jaki sposób wdrożyły dyrektywę.

W komunikacie KE poinformowała, że Polska wraz z Francją, Portugalią, Bułgarią, Danią i Irlandią wywiązały się ze swoich obowiązków jedynie częściowo. Czechy, Estonia, Grecja, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Holandia, Austria i Rumunia w ogóle nie zajęły się wdrożeniem dyrektywy.

Komisja Europejska. Postępowanie wobec Polski ws. dyrektywy o równowadze płci

W Polsce przepisy implementujące dyrektywę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Projektem nowelizującym m.in. ustawę o ofercie publicznej zajmuje się obecnie Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz Polska wraz z innymi krajami, wobec których KE wszczęła procedurę, ma dwa miesiące na nadrobienie braków i poinformowanie o nich KE.

Polska znalazła się też wśród 17 państw członkowskich, wobec których wszczęte zostało w piątek postępowanie w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji banków.

Chodzi o wprowadzenie proporcjonalności w stosowaniu bufora zadłużenia, który mają posiadać banki i firmy inwestycyjne, aby móc pokryć straty (tzw. minimalne wymogi dotyczące funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych, zwane MREL).