Sanatoria rezygnują z zakazu, który obowiązywał od lat. Seniorzy będą zachwyceni

Coraz więcej polskich sanatoriów otwiera swoje drzwi dla miłośników zwierząt, umożliwiając im spędzenie kuracji w towarzystwie ukochanych pupili. To doskonała wiadomość dla seniorów, którzy nie chcą rozstawać się ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi nawet podczas leczenia uzdrowiskowego.

Zabranie psa do sanatorium to świetne rozwiązanie dla osób, które nie chcą rozstawać się ze swoim pupilem nawet na czas kuracji. Obecność czworonoga wpływa pozytywnie na samopoczucie, zmniejsza stres i sprawia, że pobyt staje się bardziej komfortowy.

Dla wielu seniorów pies czy kot to nie tylko zwierzę, ale także ważny towarzysz codzienności, który daje poczucie bezpieczeństwa i pomaga w utrzymaniu regularnej aktywności. Spacery z psem czy zabawy z kotem sprzyjają ruchowi, co wspomaga proces rehabilitacji i poprawia ogólną kondycję zdrowotną.

Możliwość wyjazdu z pupilem eliminuje też problem organizowania opieki nad zwierzęciem na czas pobytu w sanatorium, co dla wielu właścicieli było dotychczas dużą przeszkodą.

Sanatoria akceptujące pobyt ze zwierzętami

W ostatnim czasie sanatoria w Polsce wychodzą naprzeciw potrzebom kuracjuszy, umożliwiając pobyt z ukochanymi zwierzętami.

Sanatorium Uzdrowiskowe Augustów Medical SPA w Augustowie pozwala na pobyt ze zwierzętami, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby na etapie rezerwacji. Nie można przyjechać z pupilem i poinformować o tym obsługi dopiero w dniu rozpoczęcia turnusu.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Ciche Wąwozy" w Nałęczowie akceptuje psy, ale - podobnie jak w poprzednim obiekcie - wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.

Warto również wspomnieć o jednym z najpopularniejszych obiektów - Sanatorium w Ciechocinku. W ramach grupy Polskie Sanatoria oferuje ono możliwość przyjazdu z psem i pobytu w specjalnie przygotowanych pokojach (nie wszystkie pokoje są przystosowane do pobytu zwierząt).

Również Sanatorium Uzdrowiskowe w Świnoujściu pozwala na pobyt z czworonogami. Oczywiście jest to uwarunkowane odpowiednimi regulacjami. Warto przed przyjazdem zapoznać się z regulaminem, aby uniknąć nieprzyjemnych (dla siebie i zwierzęcia) niespodzianek.

Jak przygotować się do wyjazdu z psem?

Przed wyjazdem do sanatorium warto odpowiednio przygotować zarówno siebie, jak i swojego pupila, aby pobyt przebiegł bez nieprzewidzianych sytuacji. Podstawą jest aktualna dokumentacja zdrowotna psa, w tym książeczka zdrowia z potwierdzeniem szczepień, zwłaszcza przeciwko wściekliźnie oraz regularne odrobaczenia. W niektórych sanatoriach może być również wymagane zaświadczenie od weterynarza o dobrym stanie zdrowia zwierzęcia.

Równie istotne jest odpowiednie wyposażenie. Pies powinien mieć swoje legowisko lub koc, aby czuł się bezpiecznie w nowym miejscu. Własne miski na wodę i karmę ułatwią zachowanie codziennej rutyny żywieniowej, a smycz i kaganiec mogą być wymagane do poruszania się po terenie sanatorium. Akcesoria higieniczne, takie jak worki na odchody i ręcznik do wytarcia łap, również powinny znaleźć się w bagażu. Zaleca się również zabranie odpowiedniej ilości karmy, do której pies jest przyzwyczajony, aby uniknąć problemów żołądkowych związanych ze zmianą diety.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie pobytu psa w sanatorium. Jak wspomniano wcześniej, większość ośrodków wymaga wcześniejszej informacji o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem i akceptacji jego obecności, dlatego należy to ustalić podczas rezerwacji. Każde sanatorium ma własne zasady dotyczące pobytu zwierząt, dlatego warto zapoznać się z regulaminem obiektu.

Należy również przygotować się na dodatkowe opłaty związane z pobytem pupila. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, koszty mogą się różnić w zależności od sanatorium i wynosić od 20 zł do 120 zł złotych za cały turnus. Niektóre ośrodki pobierają także kaucję zwrotną, dlatego dobrze jest dopytać o szczegóły przy dokonywaniu rezerwacji.

red. / polsatnews.pl