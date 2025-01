Witamina C cieszy się dużym uznaniem ze względu na jej korzystny wpływ na zdrowie. Znajduje się w wielu owocach i warzywach, ale wiele osób decyduje się także na jej suplementowanie. Skuteczność takiego rozwiązania bywa jednak kwestionowana, zwłaszcza w przypadku preparatów reklamowanych jako zawierające bardzo wysokie dawki tej substancji.

Do zalet witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, należy między innymi jej pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Właściwe dawkowanie chroni przed infekcjami i wspiera organizm w regeneracji podczas choroby. Dzięki silnym właściwościom przeciwutleniającym, witamina ta zmniejsza narażenie komórek na stres oksydacyjny.

To spowalnia procesy starzenia oraz zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych, w tym serca. Witamina C wspiera także produkcję kolagenu, co korzystnie wpływa na kondycję skóry, kości i naczyń krwionośnych.

Witamina C 1000 mg. Czy to skuteczny środek?

Według amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH), dorosły mężczyzna powinien przyjmować dziennie 90 mg witaminy C, a kobieta 75 mg.

W przypadku kobiet w ciąży zaleca się dawki wynoszące od 115 do 120 mg, natomiast dzieci potrzebują odpowiednio mniejszych ilości - od 15 mg u najmłodszych do 45 mg u nastolatków. Osoby palące powinny zwiększyć swoją dzienną dawkę o dodatkowe 35 mg.

Preparaty zawierające 1000 mg witaminy C mogą wydawać się atrakcyjne, sugerując bardziej intensywne działanie. Taka dawka wynika z założenia, że maksymalna ilość tej substancji, jaką można bezpiecznie przyjąć w ciągu dnia, wynosi właśnie 1000 mg. Jednak organizm nie jest w stanie magazynować nadmiaru kwasu askorbinowego - jego nadmiar zostaje wydalony.

Jak podaje portal Interia.pl, jedna dawka suplementu o takim stężeniu dziennie nie powinna zaszkodzić zdrowej osobie. Długotrwałe stosowanie dużych dawek może jednak prowadzić do powstawania kamieni nerkowych. Z tego względu wskazuje się, że odpowiednia ilość witaminy C jest zwykle dostarczana w diecie. Suplementacja zalecana jest głównie w określonych przypadkach, takich jak palenie papierosów (zarówno czynne, jak i bierne), nowotwory, zaburzenia pracy jelit czy niektóre inne choroby.

Pożywienie czy tabletki? Jak przyjmować witaminę C?

Farmakolog prof. Jarosław Woroń w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwrócił uwagę na ograniczenia związane z suplementami witaminy C. Wyjaśnił, że organizm nie zawsze wchłania substancje zawarte w suplementach w oczekiwanej ilości. Istnieje również ryzyko, że niektóre preparaty mogą zawierać witaminę C w formie nieaktywnej biologicznie, co czyni je nieskutecznymi.

Z tego względu zaleca się pozyskiwanie witaminy C bezpośrednio z pożywienia. Zdaniem prof. Worońa nie jest to trudne, ponieważ produkty bogate w ten składnik są łatwo dostępne. W szczególności wskazuje się na paprykę oraz cytrusy jako najlepsze naturalne źródła witaminy C.

red / polsatnews.pl