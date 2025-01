Codzienne nawyki i przyzwyczajenia mają bardzo duży wpływ na samopoczucie i zdrowie w dłuższej perspektywie. Im człowiek jest starszy, tym bardziej to docenia. Okazuje się, że istnieją sprawdzone sposoby na to, aby wydłużyć swoje życie nawet o 10 lat. Co powinien robić w tym celu każdy senior?

Badania na temat jakości życia seniorów przeprowadzili naukowcy z Million Veteran Program w VA Boston Healthcare System. Wyniki są bardzo pouczające. Okazuje się bowiem, że kilka prostych nawyków może wydłużyć życie seniorów nawet o dekadę.

Zaczynaj dzień od pełnowartościowego posiłku. Dbaj o komfort i jakość snu

Nie bez powodu mówi się "jesteś tym, co jesz". Bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka i codzienne samopoczucie ma bowiem odżywianie. Każdy dzień powinien zaczynać się od pełnowartościowego posiłku. Zdrowe śniadanie to klucz. Właśnie dlatego powinno stanowić fundament dnia dla osoby w każdym wieku, nie tylko dla seniorów.

Dieta bogata w białko i składniki odżywcze pomoże w utrzymaniu dobrego zdrowia na dłużej. Właśnie dlatego seniorzy nie powinni rezygnować ze śniadania, chyba że na jego jedzenie nie pozwala im stan zdrowia. Pierwszy posiłek warto zjeść maksymalnie dwie godziny po przebudzeniu.

Pixabay Te proste nawyki mogą wydłużyć twoje życie o dekadę

Kolejnym ważnym aspektem jest dbałość o wysoką jakość i komfort snu. Seniorzy powinni się przede wszystkim wysypiać. Wszystko po to, aby zregenerować organizm. W trosce o utrzymanie optymalnej jakości snu warto przestrzegać wieczornej rutyny.

Sam sen powinien trwać 7-8 godzin, w zależności od indywidualnych potrzeb człowieka. Aby natomiast podnieść jego jakość, należy wyciszyć się przed snem, a także ograniczyć korzystanie z elektroniki. Nie bez znaczenia jest też dobry materac.

Aktywność fizyczna może zdziałać cuda

Jeżeli to tylko możliwe, seniorzy powinni pamiętać o regularnej aktywności fizycznej. Jej rodzaj należy dostosować do potrzeb danej osoby oraz jej możliwości motorycznych. Może to być bieganie, jazda na rowerze, pływanie, ale też dłuższy spacer.

Już 30 minut takiej pracy cztery razy w tygodniu potrafi zrobić różnicę. Dzięki temu utrzymuje się dobrą kondycję fizyczną, poprawia krążenie krwi oraz redukuje ryzyko występowania schorzeń cywilizacyjnych.

Wystrzegaj się nałogów

Oczywiście szkodliwy wpływ na zdrowie mają nałogi, w tym palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Chcąc wydłużyć swoje życie, warto z nich zrezygnować. To ważne z punktu widzenia każdego seniora. Odstawienie nikotyny, alkoholu i innych używek może wydłużyć życie o dekadę i więcej. Nigdy nie jest za późno na wprowadzenie tych korzystnych zmian.

Co jeszcze powinni robić seniorzy? W słoneczne dni warto wyjść na zewnątrz i pospacerować. Słońce i świeże powietrze to najlepsze naturalne lekarstwa na problemy zdrowotne czy gorsze samopoczucie. Do tego są one zupełnie darmowe. Wystarczy wprowadzić tych kilka prostych nawyków do swojego życia, aby poczuć się lepiej i wydłużyć swoje życie.

red. / polsatnews.pl