Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (uregulowana ustawą z Dz.U. z 2024 r. poz. 90) jest systemem ubezpieczeń stworzonym dla rolników, który obejmuje emerytury, renty, zasiłki chorobowe i świadczenia rodzinne.

KRUS oferuje również bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci oraz seniorów. Przepisy dotyczące darmowego pobytu w placówce sanatoryjnej weszły w życie w styczniu 2023 r.

W porównaniu do turnusów organizowanych przez NFZ czy ZUS, emeryci z KRUS-u korzystają z konkretnych Centrów Rehabilitacji Rolników.

Emerytura rolnicza a darmowy pobyt w sanatorium

Przed 1 stycznia 2023 r. osoby uprawnione do skorzystania z darmowego pobytu w sanatorium musiały być aktywne zawodowo. Jak podaje portal Farmer.pl, w wyniku zmian KRUS kieruje na rehabilitację również seniorów pobierających świadczenie z tytułu emerytury rolniczej. Do otrzymania skierowania na bezpłatny turnus konieczny jest wniosek lekarza, który stali wskazania do odbycia leczenia. Następnie wniosek należy złożyć w dowolnym oddziale KRUS-u (regionalnym lub placówce terenowej).

Dokument musi zostać zaakceptowany przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego. Dopiero wtedy osoba pobierająca emeryturę rolniczą może otrzymać propozycję wyjazdu.

Turnus trwa dokładnie 21 dni i odbywa się w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS (CRRKRUS), do których według danych oficjalnej strony KRUS należą:

CRRKRUS - Iwonicz Zdrój

CRRKRUS - Kołobrzeg

CRRKRUS - Horyniec Zdrój

CRRKRUS - Jedlec

CRRKRUS - Szklarska Poręba

CRRKRUS - Świnoujście.

Z darmowej rehabilitacji można skorzystać nie częściej niż co 12 miesięcy kalendarzowych. Jednak w przypadku osób, które pobierają zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do pracy (trwający ponad 180 dni) oraz posiadających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej, czas pomiędzy turnusami może zmniejszyć się do 6 miesięcy.

Dodatkowo KRUS oferuje również turnusy regeneracyjne skierowane do opiekunów osób niepełnosprawnych, które z założenia mają poprawić jakość życia i kondycję psychofizyczną. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu Farmer.pl, wyjazdy są organizowane w trybie stacjonarnym (prowadzona w warunkach szpitalnych, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu) i trwają 7 dni. Pobyt jest bezpłatny, ale nie może odbywać się częściej niż co 12 miesięcy.

Co istotne, korzystanie z rehabilitacji oraz turnusów rehabilitacyjnych opartych o KRUS, nie pozbawia możliwości leczenia uzdrowiskowego, które jest finansowane i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ile osób korzysta rocznie z rehabilitacji organizowanej przez KRUS?

Ustawowym obowiązkiem KRUS-u jest zapewnienie rolnikom oraz ich dzieciom możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Każdego roku z tej opcji korzysta około 14 tys. osób, w turnusach organizowanych dla dzieci bierze udział około 1180. pacjentów.

