- Liczę na to, że pan (Zbigniew) Ziobro przestanie się ukrywać, bo twierdził, że nie ma nic do ukrycia i że stawi się przed komisją śledczą. Czas już przestać pajacować - powiedziała w programie "Graffiti" Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy na prezydenta oceniła zachowanie byłego ministra sprawiedliwości jako "skandaliczne.

W piątek rano policji nie udało się zatrzymać Zbigniewa Ziobry. Funkcjonariusze nie zastali byłego ministra sprawiedliwości w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Polityk ma być doprowadzony na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa.

"Czas już przestać pajacować". Biejat o zachowaniu Ziobry

- Robi sobie ze sprawiedliwości cyrk, tak jak wcześniej robił sobie ze sprawiedliwości swój własny, prywatny folwark do organizowania własnych rozliczeń - powiedziała w Polsat News Magdalena Biejat, komentując zachowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który unika stawienia się przed sejmową komisją.

- To jest skandaliczne zachowanie - dodała.

Przypomniała, że polityk "zarzekał się, że da się doprowadzić przed oblicze komisji śledczej".

- Oczekuję, że to zobowiązanie wypełni, bo to nie jest jego zobowiązanie wobec polityków, którzy w tej komisji zasiadają, tylko zobowiązanie wobec obywateli. Ta komisja bada sprawę nielegalnych podsłuchów zakładanych obywatelom Polski i prawdopodobnego wycieku danych polskich obywateli do Izraela - stwierdziła.

- Pegasus jest takim narzędziem, które pozwala na bardzo szeroką inwigilację, pełen dostęp do wszystkich danych. Są podejrzenia, że był zakładany nie tylko politykom, czy osobom podejrzanym, ale ofiarami tego procederu padali tez przedstawiciele mediów, społeczeństwa obywatelskiego oraz adwokaci - podkreśliła.

- Będzie jeszcze czas, żeby ocenić działania służb w tej sprawie. Na razie czekam na rozwój wypadków i mam nadzieje, że służby wypełnią swoje zadanie i zlokalizują pana Ziobrę. Liczę na to, że pan Ziobro przestanie się ukrywać, bo twierdził, że nie ma nic do ukrycia i że stawi się przed komisją. Czas już przestać pajacować i po prostu stawić się przed komisją - powiedziała.

