"Jeszcze wczoraj do późnych godzin nocnych liczyliśmy podpisy, a dziś rano złożyliśmy 250 tysięcy podpisów w PKW. Rejestrujemy się jako pierwsi!" - poinformował w czwartek rano w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen.

W dalszej części wpisu, kandydat Konfederacji podziękował wszystkim zaangażowanym w zbieranie podpisów.

"Dopełniamy formalności"

- Zebraliśmy podpisy naprawdę bardzo szybko. Kolejne dziesiątki tysięcy podpisów jeszcze nie spłynęły nawet do naszych biur. Natomiast nie ma na co czekać. Dopełniamy dzisiaj formalności, aby Sławomir Mentzen był ostatecznie kandydatem w tych wyborach. Jako pierwszy będzie na tej liście - powiedział pełnomocnik komitetu wyborczego Mentzena, poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.

Przypomniał, że do rejestracji kandydata przez PKW wymagane jest 100 tys. podpisów.

Według niego, 250 tys. zebranych podpisów to dowód świetnej organizacji i mobilizacji "wszystkich ludzi w Polsce, którzy chcą silnej, dumnej, bogatej Polski".

- Liczymy na to, że w tym wyścigu Sławomir Mentzen zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsc, ponieważ widać, że kandydaci zarówno KO jak i PiS mają pewnego rodzaju zadyszkę. Natomiast Sławomir Mentzen jeździ po kraju i widzimy, że coraz więcej ludzi przychodzi na spotkania - powiedział Tumanowicz.

"Kolejny etap kampanii"

Szef sztabu wyborczego kandydata Konfederacji Bartosz Bocheńczak poinformował, że Mentzen rozpoczyna kolejny etap kampanii wyborczej, a w planach ma odbycie 200 otwartych spotkań w kraju.

- Możemy się skupić na dalszej pracy. Ponad 100 spotkań w terenie za nami, a przed nami jeszcze ponad 200. Kampania trwa dalej, walczymy o silną, bogatą Polskę - powiedział.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, pierwszą czynnością wyborczą jest zarejestrowanie komitetu - na co jest czas do 24 marca. Kolejny krok to zgłoszenie kandydata na prezydenta - jest na to czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego. PKW rejestruje kandydata na prezydenta, jeżeli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory 11 komitetów wyborczych: Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO), Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem), Karola Nawrockiego (popierany przez PiS), Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj), Macieja Maciaka (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Magdaleny Biejat (Nowa Lewica, wicemarszałkini Senatu), Marka Jakubiaka (poseł, koło Wolni Republikanie) i Marka Wocha (Bezpartyjni Samorządowcy).

