- Polityka jest coraz bardziej bezwstydna - powiedział na zakończenie dyskusji w PE nad swoim wystąpieniem Donald Tusk. Premier odniósł się do krytyki mówiąc, że "wiele z wypowiedzi utwierdziło go w przekonaniu, jak ważna jest walka o demokrację". - Staje się jasne, dlaczego to tak ważne, żebyście więcej nie rządzili - przekazał zwracając się do polityków prawicy. Przemówienie nagrodzono owacją.

Na zakończenie dyskusji nad wystąpieniem Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim premier Polski zabrał ponownie głos. Szef rządu odniósł się do głosów krytyki.



- Przedstawiliście państwo swoje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po pierwsze wiele z tych wypowiedzi utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważną, nieustającą misję, nie tylko dla polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, ale także dla tych wszystkich, dla których Europa, demokracja, wolność, naprawdę coś znaczą, jest stała walka o te wartości - przekazał.



- Ktoś mógłby pomyśleć, że czułem się jako polski premier lekko zawstydzony niektórymi wypowiedziami przedstawicieli skrajnej prawicy z mojego kraju - dodał Tusk i stwierdził, że polityka jest "bezwstydna", zwłaszcza w ostatnich latach.

Tusk w PE o politykach skrajnej prawicy: Ten sposób myślenia jest zagrożeniem

- Ja jestem wdzięczny, bo po raz kolejny zarówno ci, co oglądają tę debatę, jak i Parlament Europejski, mogli usłyszeć i zobaczyć, dlaczego z taką determinacją walczyłem w Polsce, żeby tych ludzi odsunąć od władzy. Bo ten sposób myślenia jest zagrożeniem dla demokracji, dla jedności Europy. Dla tych wszystkich wartości, o które przez długie lata walczyliśmy - powiedział Tusk.



- Dziękuję, gdyż dla wszystkich staje się znowu jasne, dlaczego jest tak ważne, abyście już więcej nie rządzili w żadnym z europejskich krajów - zaznaczył zwracając się do polityków prawicy krytykujących jego wystąpienie w PE.

WIDEO: "Walka o demokrację i wolność". Przemówienie Tuska nagrodzone owacjami

Tusk o sojuszu prawicy w Europie: Wspierany z przekonaniem przez Moskwę

Premier przekazał, że po raz pierwszy zobaczył na własne oczy "intensywny, tak serdeczny, pełen empatii sojusz między AfD, a polską skrajną prawicą". - Wspierany z takim przekonaniem przez Moskwę. To wszystko przecież czyni ten konflikt fundamentalnym, niezwykle jasnym i klarownym - zaznaczył Tusk.



Szef polskiego rządu zapytał dlaczego "tych ludzi ogarnia dzisiaj taka furia".

- Bo zrozumieli, że znowu siła jest po stronie demokratów, że znowu siła jest po stronie wolności, że znowu siła jest po stronie rządów prawa, że znowu Europa staje się silna. To doprowadza ich do furii, bo dobrze wiedzą, że to może być ostateczne przekreślenie ich marzeń o powrocie do władzy - odpowiedział.

- Każdy, kto kocha Europę, każdy, kto kocha wolność, każdy, kto kocha demokrację, musi do tej konfrontacji stanąć z otwartą przyłbicą, z podniesionym czołem, z pewnością. Tu chodzi naprawdę o przyszłość Europy i za to, że uczyniliście to znowu tak jasnym celem - podkreślił premier.

Polska prezydencja w Radzie UE. Tusk w PE: Europa jest ważna i atrakcyjna

Premier polskiego rządu mówił też o rozszerzaniu Unii Europejskiej. Wskazał, że wiele krajów ma pragnienie, by zostać członkiem Wspólnoty.



- To pokazuje, jak Europa jest ważna, atrakcyjna, jaka jest silna. Nikt nie chce stać się częścią słabej wspólnoty - zaznaczył.



- Czasami jest tak, że Ukraińcy, Białorusini, którzy się nie poddali, mieszkańcy Bałkanów Zachodnich, Mołdawii, że oni czasami bardziej wierzą niż my w siłę i przyszłość Europy. Niektórzy z nich dają świadectwo krwi. Przecież ta wielka wojna, jaka toczy się za naszymi granicami, to jest wojna o to, co jest istotą Europy. Tak naprawdę ta wojna zaczęła się od wypowiedzianego, a później realizowanego marzenia Ukrainy o bycie członkiem tej naszej europejskiej wspólnoty - przekazał premier.

- UE jest jedyną potęgą, do której stoi kolejka państw chcących stać się jej częścią. Unia Europejska nikomu nie zagraża. W UE nikt poważny nie będzie mówił, że chciałby zagarnąć takie czy inne terytorium - zaznaczył Tusk.



- Europa, Unia Europejska może być coraz większa. Nie dlatego, że kogoś do tego przymusi, tylko dlatego, że jest najlepszym miejscem na Ziemi. I dlatego, że inni to widzą - powiedział.



- Europa będzie wolna, nasze narody będą wolne, będziemy silni. Jest tylko jeden warunek do spełnienia: to my musimy pokazać siłę, determinację, odwagę. Miejcie odwagę, miejcie odwagę, bo dzisiaj zobaczyliście po raz kolejny, że racja i także siła są po waszej stronie - zakończył premier Tusk. Jego wystąpienie zostało nagrodzone owacjami na stojąco.