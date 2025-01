PiS i Konfederacja mogłyby przejąć władzę, gdyby teraz odbyły się wybory do Sejmu - wynika z najnowszego sondażu. Jeżeli partie chciały wejść ze sobą w sojusz znacznie zmieniłoby to układ sił w polityce, a to za sprawą 33,63 proc. głosów uzyskanych przez PiS i ponad 14 proc. zebranych przez Konfederację. Tymczasem poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spadło dwa punkty procentowe.