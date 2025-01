- Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Podnieście swoje głowy. Europa była, jest i będzie zawsze wielka - powiedział w PE Donald Tusk, prezentując priorytety na czas prezydencji Polski w Radzie UE. Szef rządu przekonywał, że nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. - Jeśli Europa ma przetrwać, to musi być uzbrojona - dodał. Lider PO przestrzegł również przed wprowadzeniem systemu ETS2.

- Uznaliśmy bezpieczeństwo za najważniejsze w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE - tak rozpoczął wystąpienie premier Polski Donald Tusk na sali plenarnej w Parlamencie Europejskim. - To próba odpowiedzi na moment globalnego zawahania - dodał.

- Zmiany na świecie spowodowały, że niektórzy Europejczycy poczuli, że stracili grunt pod nogami - powiedział Tusk.

- Europa nie ma żadnych powodów do kompleksów. Dziś najważniejsze słowa do mieszkańców Europy brzmią: Podnieście swoje głowy. Europa była, jest i będzie zawsze wielka - przekazał premier Polski. - Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. Ta parafraza słów polskiego hymnu - dodał.

Tusk w PE: Jeśli Europa ma przetrwać, to musi być uzbrojona

Premier przekazał, że Europa nie może oszczędzać na bezpieczeństwo. - Polska wydaje już prawie pięć procent na bezpieczeństwo. Broni nie tylko siebie - podkreślił. - Jeśli Europa ma przetrwać, to musi być uzbrojona - dodał.

Tusk zaznaczył, że "jeśli demokracja ma przetrwać, to nie może kojarzyć się ludziom z bezsilnością w kwestii ochrony granic". - UE musi być silna. W polityce ktoś słaby jest godny pogardy - przekazał.

- Skończył się czas komfortu, to wszyscy wiemy. Jeśli dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o konieczności wzięcia większej odpowiedzialności przez Europę, przez sojuszników amerykańskich, większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, traktujmy to jako pozytywne wyzwanie - powiedział Tusk.



- Chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy. Nie traktujcie tego jako wypowiedzi przeciwnika Europy - podkreślił.

Donald Tusk w PE. "Krytyczny przegląd regulacji wynikających z Zielonego Ładu"

- Wiecie dlaczego tak często mówimy o kryzysie zaufania do tradycyjnej polityki w Europie? Wiecie dlaczego do głosu dochodzą polityczni szamani albo polityczni lunatycy mówiąc, że tradycyjny model europejskiej demokracji jest do niczego? - zapytał Tusk.



- Bo wiele złego zdarzyło się, wiele bezradności towarzyszyło działaniom albo raczej brakowi działania ze strony rządów demokratycznych, Chcę powiedzieć, że można sobie poradzić z problemem nielegalnej imigracji i szerzej z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa wewnętrznego Europy. Bez nacjonalistycznych, ksenofobicznych haseł - zapowiedział premier.

Premier Tusk w PE przestrzegł przed wprowadzeniem systemu ETS2. - Jego konsekwencje będą upiornie przewidywalne, wysokie ceny energii mogą obalić niejeden rząd demokratyczny - dodał.

- My po prostu musimy uczciwie sobie powiedzieć, że niektóre regulacje europejskie doprowadziły obiektywnie do tego, że cena energii w Europie, w niektórych krajach europejskich jest nieakceptowalny. Jak chcemy konkurować z gospodarką amerykańską czy chińską, jeśli będziemy mieli trzykrotnie droższą energię? - zapytał Tusk.

Premier Polski zaapelował, aby rzetelnie podejść "do pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z Zielonego Ładu".

Donald Tusk zakończył przemówienie przywołując słowa Jana Pawła II. - Nie lękajcie się - zwrócił się do zgromadzonych. - Wszystko rozegra się w naszych głowach, sercach - podsumował.

Polska przewodniczy w Radzie UE. Wystąpienie Tuska w PE

Donald Tusk Parlamencie Europejskim zaprezentował priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE, która odbywa się pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!". Wcześniej premier spotkał się z szefową PE Robertą Metsolą.

W debacie po wystąpieniu premiera Tuska uczestniczyła także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Rząd realizuje polską prezydencję pod hasłem "Bezpieczeństwo, Europo!" i proponuje wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa w siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, gospodarczym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym.