800 plus nie dla wszystkich Ukraińców. Minister Tomczyk nie ma wątpliwości

- Dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi, że system 800 plus dla obcokrajowców musi być uszczelniony - powiedział w "Graffiti" wiceszef MON Cezary Tomczyk. Przypomniał, że rząd w ciągu ostatnich miesięcy już ten proces rozpoczął, a wsparcie jest zależne od obowiązku szkolnego.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w piątek podczas spotkania w Puńsku w woj. podlaskim powiedział, że świadczenia "takie jak 800 plus" powinny należeć się Ukraińcom tylko wtedy, gdy "będą mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki". Słowa te przyjęto oklaskami.

Tymczasem politycy PiS przypominają, że w maju 2024 roku odbyło się w Sejmie głosowanie dotyczące ograniczenia świadczenia dla obcokrajowców, a w politycy KO głosowali przeciw. - Ja byłem przeciwko, dlatego, że ta poprawka dotyczyła kardy pobytu a nie kwestii pracy - wyjaśnił w "Graffiti" Tomczyk.

Propozycja Trzaskowskiego ws. 800 plus. "Chodzi o uszczelnienie systemu"

Wiceszef MON tłumaczył, dlaczego prezydent Warszawy wysunął w ostatnich dniach podobną propozycję. - Dzisiaj Rafał Trzaskowski mówi, że system 800 plus dla obcokrajowców musi być uszczelnione. (...) Rząd Donalda Tuska w ciągu ostatnich miesięcy już ten system zaczął uszczelniać, dlatego, że pojawił się wymóg, który dotyczy obowiązku szkolnego dla obywateli Ukrainy - powiedział minister.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał, czy to jest "krok dalej w prawo"? - Nie, to krok dalej w kierunku zdrowego rozsądku - odparł polityk i zaznaczył, że należy "dbać o obywateli".

Tomczyk przypomniał, że Trzaskowski mówił "o błędach Szwecji czy Niemiec" w kwestiach migracji. - To kwestia zdrowego rozsądku, to nie jest język takiej czy drugiej partii - tłumaczył minister dopytywany, czy jego formacja "nie zaczyna mówić językiem PiS".

Wiceszef MON przekazał, że zdarzały się przypadki, kiedy obcokrajowcy mieszkający na terenach przygranicznych rejestrowali się w Polsce, a dalej mieszkali za granicą.

- Ja mam szacunek dla wszystkich obywateli Ukrainy czy Białorusi, którzy pracują w Polsce i budują naszą gospodarkę - wyjaśnił.

Błaszczak o propozycji Trzaskowskiego: Mówimy "sprawdzam"

Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak w poniedziałek podczas konferencji prasowej odnosząc się do słów Rafała Trzaskowskiego odnośnie 800 plus dla Trzaskowskiego powiedział: "mówimy: 'sprawdzam'".

- Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy, który ogranicza program 800 plus do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki - powiedział szef klubu PiS.

Według niego, pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna.

Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę.

800 plus dla obywateli Ukrainy. Dwa kryteria

Paweł Szefernaker dodał, że projekt nowelizacji wprowadza dwie przesłanki w kontekście wypłaty 800 plus dla obywateli Ukrainy. To: zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz płacenie podatków w naszym kraju.

- Apelujemy o to, żeby jak najszybciej, nie ze względu na kampanię, bo mówimy o tym już od dłuższego czasu, tylko właśnie ze względu na potrzebę wejścia w nowy etap integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, wprowadzić to na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział Szefernaker.

Obecnie świadczenie "Rodzina 800 plus" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.