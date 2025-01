- Proponuję, żeby 800 plus należało się Ukraińcom, jeśli będą pracować, będą mieszkać w Polsce i będą (w naszym kraju - red.) płacić podatki - powiedział Rafał Trzaskowski podczas piątkowego wystąpienia w Puńsku. Podkreślał też, że Ukraina powinna stać się częścią zachodnich sojuszy, bo to "nam się po prostu opłaca".

W ramach trwającej kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski odwiedził podlaski Puńsk, gdzie spotkał się z tamtejszymi wyborcami. Wygłosił przemowę, podczas której zaapelował do rządu o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących pobierania przez Ukraińców w Polsce pieniędzy w ramach programu 800 plus.

- Jeżeli chodzi o takie świadczenia, jak 800 plus dla Ukraińców, one powinny się im należeć, jeżeli będą u nas pracować, mieszkać i jeżeli będą płacić podatki. Apeluję do rządu, żeby podjął prace nad zmianą prawa, aby tego typu postulat mógł być uwzględniony - zadeklarował prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski apeluje o 800 plus dla Ukraińców

Trzaskowski przekonywał, że Polska pomagała Ukraińcom "od samego początku", a pomoc ta powinna być wciąż podtrzymywana. Podkreślił jednak, że obecność uchodźców na terenie naszego kraju powinna przynosić nam pewne korzyści.

- Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu - jak Niemcy i Szwecja - że tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal. Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto chce do nas przyjechać i liczyć na wsparcie, musi wzmacniać naszą gospodarkę - mówił.

- Olbrzymia większość Ukraińców pracuje w Polsce, przyczynia się do tego, że nasza gospodarka rośnie. Dokładnie o to chodzi. Nie powinniśmy powtarzać błędów innych państw UE, powinniśmy wyznaczać taką politykę, która się opłaca, bo tego oczekują nasi obywatele - orzekł Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta podkreślił, że polska polityka zagraniczna powinna opierać się na zasadzie "wszystko co robimy, musi nam się opłacać". - Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie to powinno być absolutnie jasne, że Ukraina, jako część Zachodu nam się po prostu opłaca. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, z tych siedzących na sali, że Ukraińcy walczą za nasze bezpieczeństwo - orzekł.

Rafał Trzaskowski uderza w Karola Nawrockiego

Rafał Trzaskowski nie omieszkał również wspomnieć o słowach swojego kontrkandydata Karola Nawrockiego dotyczących obecności Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. Prezes IPN przekonywał wcześniej na antenie Polsat News, że nie widzi naszego sąsiada w Unii Europejskiej i NATO przed tym, jak uregulowana zostanie kwestia dotycząca zbrodni wołyńskiej.

- (...) kto na serio traktuje nasz interes, nie może podważać członkostwa Ukrainy w NATO - ocenił kandydat KO i dodał, że zanim Ukraina będzie mogła dołączyć do UE, konieczne będzie przeprowadzenie w tym kraju szeregu reform.

Trzaskowski przyznał, że choć niewiele łączy go z prezydentem Andrzejem Dudą, to jeśli chodzi o przynależność Ukrainy do świata zachodniego, obaj zawsze mówili jednym głosem.