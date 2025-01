Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w piątek podczas spotkania z Puńska w woj. podlaskim powiedział, że świadczenia "takie jak 800+" powinny należeć się Ukraińcom tylko wtedy, gdy "będą mieszkać w Polsce i płacić w Polsce podatki". Słowa te przyjęto oklaskami.

"Jeszcze w grudniu rozpoczęliśmy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji proces przeglądu ustawy pomocowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zmiany jakie planujemy obejmą również uszczelnienie zasad wypłacania świadczenia 800+. Nowelizacją będzie całościowa, dostosowując przepisy do obecnej sytuacji" - przekazał w poniedziałek Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA.

800+ dla Ukraińców. Błaszczak: Złożyliśmy w Sejmie projekt nowelizacji ustawy

Wiceszef PiS Mariusz Błaszczak w poniedziałek podczas konferencji prasowej odnosząc się do tych słów Rafała Trzaskowskiego powiedział: "Mówimy: sprawdzam". - Złożyliśmy już w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy, który ogranicza program 800+ do tych rodzin, które po pierwsze pracują w naszym kraju, a po drugie płacą w Polsce podatki - powiedział szef klubu PiS.

ZOBACZ: "Totalna fuszerka". Trzaskowski o projektach PiS

Według niego, pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość w maju 2024 r. podczas prac nad projektem nowelizacji tzw. ustawy pomocowej złożyło poprawkę uzależniającą uzyskanie świadczenia 800+ od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Podkreślił, że politycy KO zagłosowali wtedy przeciw tej poprawce.

Błaszczak podkreślił, że ze względu na pilność projektu, klub PiS złoży wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by był on omawiany już na najbliższym posiedzeniu izby niższej, które rozpoczyna się w środę.

800+ dla obywateli Ukrainy. Dwa kryteria

Paweł Szefernaker dodał, że projekt nowelizacji wprowadza dwie przesłanki w kontekście wypłaty 800+ dla obywateli Ukrainy. To: zatrudnienie w Polsce lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz płacenie podatków w naszym kraju.

- Apelujemy o to, żeby jak najszybciej, nie ze względu na kampanię, bo mówimy o tym już od dłuższego czasu, tylko właśnie ze względu na potrzebę wejścia w nowy etap integracji uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, wprowadzić to na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział Szefernaker.

Obecnie świadczenie "Rodzina 800+" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.

Szymon Hołownia krytycznie o słowach Rafała Trzaskowskiego

Słowa Rafała Trzaskowskiego o ograniczeniach w świadczeniu 800+ dla Ukraińców.

- Rzeczywiście jest tak, że można by się było zastanawiać, czy nie powinniśmy w sposób bardziej przemyślany sprawdzać statusu niektórych uczestników tego programu. Natomiast nie widzę dzisiaj potrzeby jakichś radykalnych zmian w tym, jak ten program jest prowadzony - powiedział w poniedziałek Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Ocenił też, że program 800+ - w obecnej formule - jest dobrze pomyślany i działa dobrze.

Według niego sytuacja ukraińskich rodzin, które są w Polsce, jest czasami - jak mówił "po ludzku" - skomplikowana.

ZOBACZ: Nawrocki nagle zwrócił się do Trzaskowskiego. I mu pogratulował

- Nie można do matki z trójką dzieci, która samotnie je wychowuje w dramatycznych warunkach, nie ma łączności z mężem, który został na Ukrainie, mówić: ponieważ formalnie nie pracujesz i nie płacisz podatków, to ci się to wsparcie nie należy, bo to by było po prostu nieludzkie - wyjaśnił.

- Nie mówię, że Rafał Trzaskowski ma antyukraińską (narrację), tylko widzę, co się zaczyna dziać w tej kampanii. I widzę, w którą stronę to zaczyna iść. I to nie jest strona, która jest dobra dla Polski. Dzisiaj dla Polski dobre jest to, żeby Ukraina była wolna, bo wtedy mamy bezpiecznego sąsiada obok, który dzieli nas od Rosji - mówił.