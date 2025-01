- Jeżeli jakieś ruchy Donalda Trumpa będą skierowane przeciwko polskim obywatelom, to oczywiście będziemy reagować - zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk w "Graffiti" dopytywany o zaostrzenie polityki migracyjnej przez nowego prezydenta USA. - To byłby oczywiście skandal i powiedzmy to jasno - nikt w Polsce by tego nie akceptował - dodał.

Donald Trump, zaprzysiężony w poniedziałek na urząd prezydenta USA, od dawna zapowiadał zdecydowane kroki w kwestii polityki migracyjnej.

Donald Trump chce deportacji imigrantów. Tomczyk o obywatelach Polski: To byłby skandal

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał wiceministra, jaka byłaby reakcja rządu, gdyby okazało się, że decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych dotknęłyby Polonii.

- Jeżeli jakieś ruchy Donalda Trumpa będą skierowane przeciwko polskim obywatelom, to oczywiście będziemy reagować - powiedział Tomczyk.

- Mam nadzieję, że nic się takiego nie wydarzy, bo to byłby oczywiście skandal i powiedzmy to jasno - nikt w Polsce by tego nie akceptował - niezależnie od partii - tłumaczył i dodał: poczekajmy na ruchy Trumpa.

Wyjaśnił, że patrzy na administrację republikańską w Białym Domu, jako "pewien nowy impuls w polityce międzynarodowej". - Myślę, że będzie dużo decyzji, o których powiemy, że się z nimi zgadzamy, a będą też decyzje budzące kontrowersje - zaznaczył.

USA. Polityka migracyjna Trumpa. Nie ma obaw wśród Polonii

Konsul generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz powiedział, że jego placówka nie zaobserwowała, by społeczność polonijna obawiała się masowych deportacji. Podkreślił, że nawet w miniony weekend miał kontakt z dużą liczbą rodaków na różnych wydarzeniach i w żaden sposób nie zdominowało to rozmów.

- Nawet nie powiedziałbym, żeby ktokolwiek ten temat podnosił. Nie wpadałbym w defetystyczny ton. W mojej ocenie problem deportacji Polaków nie ma charakteru masowego z uwagi na fakt, że w zdecydowanej większości mają uregulowany status imigracyjny. Trochę spekulujemy, bo nie posiadamy dokładnych danych, ale nie jest to zjawisko dominujące – wyjaśnił Sakowicz.

Zastrzegł, że nie chce spekulować na temat decyzji nowej administracji USA. - Na razie to deklaracje, poruszamy się zatem we mgle - podkreślił polski konsul generalny w Nowym Jorku.

- Będziemy to oceniać w ślad za konkretami i odpowiednio reagować. Mogę zapewnić, że jeśli byłaby taka potrzeba, będziemy rzecz jasna pomagać rodakom. Polska jest krajem, który się znakomicie rozwija, o wyjątkowym wzroście gospodarczym, więc w tym sensie powrót do kraju może być opcją dla osób, które to rozważają - zaznaczył Sakowicz.

Zdaniem wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej ds. polskich Bożeny Kaminskiej Polacy, którzy nie są kryminalistami, mordercami, nie złamali prawa karnego absolutnie nie mają się czego obawiać. - Jesteśmy przekonani, że deportacje nie dotyczą Polaków, którzy nie są kryminalistami. Nie ma takiej obawy – podkreśliła wiceprezes KPA.