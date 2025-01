- Gdyby Wołodymyr Zełenski nie był zakładnikiem ideologii banderowskiej, to miał setki okazji w Polsce powiedzieć jedno magiczne słowo, które otwiera przestrzeń do dalszych działań. Nigdy tego nie powiedział. Jestem przekonany, że te wszystkie ich opowieści o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej są dla naiwniaków - mówił w "Śniadaniu Rymanowskiego" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL.

W niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" Piotr Zgorzelski odniósł się do kwestii pomocy dla Ukrainy walczącej z pełnoskalową, rosyjską inwazją. Jak stwierdził, istotną rolę ma tu również "interes Polski", a przystąpienie Kijowa do Unii Europejskiej mogłoby się wydarzyć wyłącznie po zakończeniu wojny z Moskwą.

Następnie zabrał głos ws. ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. 10 stycznia premier Donald Tusk poinformował, że zapadła decyzja o zgodzie na pierwsze tego rodzaju działania wobec polskich ofiar UPA. Szef rządu podziękował przy tym ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. "Czekamy na kolejne decyzje" - dodał na platformie X.

"Opowieści dla naiwniaków". Zgorzelski sceptycznie o zapewnieniach Ukrainy

Zdaniem wicemarszałka Sejmu z PSL Wołodymyr Zełenski, "gdyby nie był zakładnikiem ideologii banderowskiej, to miał już setki okazji powiedzieć w Polsce jedno magiczne słowo, które otwiera przestrzeń do dalszych działań". - Nigdy tego nie powiedział. Jestem przekonany, że te wszystkie opowieści ich o ekshumacji są po prostu dla naiwniaków - ocenił.

Jak dodał, "ani prezydent, ani wszyscy, którzy przed nim próbowali podnieść tę sprawę (ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej - red.), nie są skuteczni w wymiarze oczekiwań rodzin wołyńskich". Według niego "IPN polski i ukraiński to są kompletnie dwie różne instytucje", m.in. dlatego, że w tym drugim "pracuje niespełna 60 osób".

Zgorzelski powiedział ponadto, że poprzedni szef ukraińskiego IPN - "słynny Wjatrowycz" - "jest kłamcą wołyńskim, obrażał rodziny wołyńskie". Następnie wskazał, iż obecny kierownik tamtej instytucji "nie mówi nic innego, jak to, że to Ukraina będzie dokonywała ekshumacji i pochówków". - Serio? To jest po prostu skandal - ocenił.

Ukraina w Unii Europejskiej? "W czasie wojny nie będzie aplikowała"

W programie do kwestii ukraińskiej nawiązał również europoseł KO Michał Szczerba. - Rozumiem przedstawiciela partii agrarnej (Zgorzelskiego - red.), który mówi o tym, jakie będą interesy Polski, kiedy Ukraina będzie w Unii Europejskiej. Ale zbrodnią jest to, że Karol Nawrocki wprowadza kwestię członkostwa w NATO do tego dyskursu politycznego - stwierdził.

Wskazał, że "prezydent Kaczyński podczas szczytu w Bukareszcie w 2008 roku zapisał, że Ukraina i Gruzja będą członkami NATO". - Szczyt Waszyngtoński 2024: Duda, ale również minister Kosiniak-Kamysz, minister Sikorski, co zapisali? Że droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna - przypomniał Szczerba.

Na jego słowa zareagował wicemarszałek z PSL. - To nie ma nic do rzeczy, że ja jestem przedstawicielem partii agrarnej (...), bo tu musi grać przede wszystkim interes Polski. Nie powiedziałem, że pomoc dla Ukrainy jest warunkowana tymi dwoma elementami - gospodarczym i tożsamościowym - tylko, że przystąpienie do UE (może nastąpić) po zakończeniu wojny - wyjaśnił.

Zgorzelski dodał, że "przecież w trakcie wojny Ukraina nie będzie aplikowała do Unii Europejskiej".

Przypomnijmy: między Warszawą a Kijowem od wiosny 2017 r. trwa spór wokół zakazu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy, wprowadzonego przez ukraiński IPN. Zakaz został wydany po zdemontowaniu pomnika UPA w Hruszowicach w kwietniu 2017 r.

Wołyń. Spór o ekshumacje polskich ofiar

W latach 2017-2024 IPN wystosował do organów ukraińskiej administracji dziewięć oficjalnych wniosków ogólnych, które obejmowały uzgodnienie możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych łącznie w 65 lokalizacjach (miejsca powtarzały się w związku z koniecznością ponawiania wniosków).

Część z nich została rozpatrzona pozytywnie i przeprowadzone zostały prace. W innych miejscach nie wyrażono zgody na prace, a niektóre wnioski pozostały bez odpowiedzi.

Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 r. moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar wydarzeń na Wołyniu została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

nn/wka / Polsatnews.pl / Polsat News