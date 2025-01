Były prezes Rządowego Centrum Legislacji zapowiedział, że jego deklaracja nie podlega zmianom i "zapewne we wtorek" przedstawi Szymonowi Hołowni odpowiedni dokument dotyczący zrzeczenia się przysługującego mu immunitetu.

Krzysztof Szczucki stwierdził, że postawiony mu zarzut jest "zupełnie bezpodstawny". - Mam nadzieję, że bardzo szybko prokuratura dojdzie też do tego przekonania, dlatego chcę tę procedurę przyspieszać, a nie opóźniać - powiedział poseł.

Krzysztof Szczucki zrzeknie się immunitetu. Padła deklaracja

O skierowaniu przez Adama Bodnara wniosku o uchylenie immunitetu posłowi PiS, prokuratura poinformowała 19 grudnia ubiegłego roku. Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak wskazała, że tego samego dnia złożone zostały również wnioski o pozbawienie immunitetu Jana Krzysztofa Ardanowskiego (Wolni Republikanie) i europosła Daniela Obajtka (PiS).

- Jeśli chodzi o wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Krzysztofowi Szczuckiemu, to gromadzony materiał dowodowy uzasadnia w sposób dostateczny podejrzenie popełnienia przez pana posła przestępstwa niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej - informowała rzeczniczka.

Materiał dowodowy, na który powołuje się prokuratura, wskazuje, że Krzysztof Szczucki jako prezes Rządowego Centrum Legislacji dokonał zmian w strukturze organizacyjnej tej instytucji i utworzył Wydział Edukacji i Komunikacji Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji, w którym zatrudnił z pominięciem trybu konkursowego konkretne osoby.

- Te osoby nie realizowały jednak zadań tego wydziału, tylko pomagały posłowi w jego kampanii wyborczej i pobierały wynagrodzenie oraz inne świadczenia pracownicze od Rządowego Centrum Legislacji - podkreśliła.

Według prokuratury działania posła doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej na rzecz Skarbu Państwa w łącznej kwocie nie mniejszej niż 900 tys. złotych.

Krzysztof Szczucki o wniosku Prokuratora Generalnego: Szykany polityczne

Wkrótce po ogłoszeniu wniosku o uchylenie immunitetu, Krzysztof Szczucki napisał w swoich mediach społecznościowych, że działanie Adama Bodnara wpisuje się w "szykany polityczne obecnej władzy wobec opozycji".

"Zarzut nie ma podstaw ani faktycznych ani prawnych. Wielokrotnie już to publicznie wyjaśniałem. Po dokładnej analizie wniosku podejmę decyzję co do dalszych działań prawnych. Zależy mi na tym, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona i zamknięta" - zapewnił poseł.