"Nie Kijów, nie Bruksela". Karol Nawrocki złożył obietnicę

Moją partią jest Polska, a moi kontrkandydaci są funkcjonariuszami partyjnymi - mówił w Choszcznie Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS obiecał również, że jeśli zostanie wybrany, będzie prezydentem, który będzie bronić interesów Polski na arenie międzynarodowej. - To Polacy wybierają swojego prezydenta, a nie Bruksela, Berlin, czy Kijów - dodał.

Karol Nawrocki odwiedził w sobotę województwo zachodniopomorskie, gdzie spotkał się m.in. z mieszkańcami Choszczna.

Podczas swojego wystąpienia prezes IPN przypomniał, że nie był i nie jest członkiem partii politycznej, a mimo to partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość zdecydowała się poprzeć "człowieka, który jest jednym z was", który "jest obywatelem RP i którego partią jest Polska".

W jego ocenie to wyraz odwagi i gotowości środowiska politycznego PiS na oddanie losów Polski "w ręce obywateli".

Nawrocki o kontrkandydatach: Są funkcjonariuszami partyjnymi

Zwrócił przy tym uwagę, że jego kontrkandydaci "są po prostu funkcjonariuszami partyjnymi". Jako przykład podał wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

- Pan Rafał Trzaskowski, który ma jednego szefa, on jest obecnie premierem polskiego rządu i ten szef nazywa się Donald Tusk - stwierdził.

Nawrocki zadeklarował, że jeżeli wygra wybory na prezydenta, to Polska będzie jego "jedynym zobowiązaniem". "Dobre życie Polaków" to hasło, w którym - co podkreślił - zamyka się cały plan i program jego przyszłego działania.

Rozwijając je, wskazał kilka podstawowych filarów: naprawienie chaosu w służbie zdrowia, m.in. poprzez utworzenie centrum obsługi pacjenta, uzdrowienie finansów publicznych, postawienie na wielkie i lokalne inwestycje.

Karol Nawrocki złożył obietnicę

Nawrocki obiecał również, że jeśli zostanie wybrany, będzie prezydentem, który będzie bronić interesów Polski na arenie międzynarodowej.

- Od tego jest prezydent, aby upominać się o sprawy polskie na arenie międzynarodowej. To Polacy wybierają swojego prezydenta, a nie Bruksela, Berlin, czy Kijów - podkreślił.

Kandydat na prezydenta przypomniał, że jest zwolennikiem silnej Polski w UE, przeciwnikiem "ekoterroryzmu". Jest też zwolennikiem wspierania Ukrainy w wojnie z Federacją Rosyjską, ale w polityce, na co zwrócił uwagę, "funkcjonuje mechanizm wzajemności". - Nasz polski rolnik ma prawo czuć się bezpiecznie, gdy zalewa go nieuczciwa konkurencja ze Wschodu (...). My możemy być zwolennikami UE, ale też twardymi z nią negocjatorami - mówił Nawrocki.

Pytany o to, czy, jeśli zostanie wybrany na prezydenta, pozwoli na stawianie w Polsce pomników Bandery, odpowiedział stanowczo, że "nie wyobraża sobie tego". - Nie dla pomników Bandery w Polsce - dodał.

dk / PAP/Polsatnews.pl