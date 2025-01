- To jest kwestia edukacji. Stary, nie śmiej się. Dziwi mnie, że twoje pokolenie może nie zdawać sobie sprawy, że mamy do czynienia z katastrofą - zwrócił się do jednego z wyborców Rafał Trzaskowski. Wcześniej młody mężczyzna zarzucił politykowi brak reakcji w sprawie - jak mówił - "budowy składowiska odpadów w Gietrzwałdzie". - Nasłuchałeś się bzdur, jakiejś propagandy - ocenił także kandydat KO.