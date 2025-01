Wcześniejsze odcinki programu dostępne tutaj.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura głosowania wypadnie zatem 1 czerwca.

Zaprezentowano wstępny kalendarz wyborczy. Zawiadomienie do PKW o utworzeniu komitetu wyborczego na prezydenta RP będzie można zgłosić do 23 marca. Do 30 marca powinny zostać powołane Okręgowe Komisje Wyborcze. Do dnia 4 kwietnia do godz. 16:00 będzie można zgłaszać kandydatów na najważniejszy urząd w państwie.

Wybory prezydenckie 2025. Siedmiu kandydatów na urząd

Oto aktualna lista kandydatów deklarujących start w wyborach prezydenckich:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat PiS)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz na naszym raporcie specjalnym.