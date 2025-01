- To nie jest zmartwienie ministra finansów, to jest zmartwienie PKW - powiedział Szymon Hołownia odnośnie decyzji, jaką minister finansów musi podjąć ws. subwencji dla PiS. Według marszałka, obarczenie przez PKW ministra finansów decyzją o tym, czy wypłacić bądź nie pieniądze dla partii PiS, jest "niepoważne". Poradził również, aby minister wysłał do PKW pismo z pytaniem, co ma zrobić.

W środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarzy o to, co by doradził ministrowi finansów ws. subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości.



- Doradzałbym ministrowi Domańskiemu wystąpienie z pismem do PKW z bardzo prostym komunikatem w tym piśmie. Wyrocznia delficka orzekła, że należy wypłacać albo wypłacać nie należy, a ponieważ minister finansów jest jedynie technicznym operatorem przelewu, który musi bądź nie musi wykonać, powinien zażądać od PKW w prostych słowach wytłumaczenia o co chodzi w tej uchwale. Powinien zapytać "co ja powinienem zrobić?" - skomentował Hołownia.

Szymon Hołownia ocenił PKW: To jej zmartwienie

Następnie dodał, że to Państwowa Komisja Wyborcza powinna być odpowiedzialna za konkretną decyzję w tej sprawie. - To nie jest zmartwienie ministra finansów, to jest zmartwienie PKW, która jest po to powołana, żeby konkludować, podejmować decyzję w lewo albo w prawo. Obarczanie tym ministra finansów jest niepoważne - uznał marszałek.

W związku z tym Szymon Hołownia jeszcze raz podkreślił, że według niego minister Domański powinien w "stanowczym tonie" zapytać się PKW o "jasną wykładnię" czy ma wypłacić pieniądze dla PiS.



- Musi być decyzja. Na taką decyzję myślę ze strony PKW mamy prawo liczyć - podkreślił.

Co z subwencją dla PiS? Przewodniczący PKW: Sytuacja jest jednoznaczna

30 grudnia Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie SN, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. PKW podkreśliła w uchwale, że nie przesądza, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która wydała to orzeczenie, jest sądem i nie przesądza o jego skuteczności.

Wyniku tego pojawiły się pytania, czy minister finansów Andrzej Domański powinien w związku z tym wypłacić partii odebraną wcześniej część dotacji, skoro PKW nie przesądziła o statusie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która rozpatrywała skargę PiS na sierpniową decyzję PKW.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marcinak oświadczył w środę w Sygnałach Dnia radiowej Jedynki, że sytuacja związana z przyjętą 30 grudnia uchwałą komisji "jest jednoznaczna".

- Gdyby ta uchwała była niejasna, to nie wyszłoby pismo z Państwowej Komisji Wyborczej informujące o obowiązku wypłaty (dla PiS - red.). Sytuacja jest jednoznaczna i pytanie, czy teraz pan minister Domański postąpi jako dobry urzędnik - a ja sądzę, że mimo wszystko jest urzędnikiem, a nie politykiem - i wykona uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej - mówił Marciniak. Nadmienił, że w jednym z udzielonych w listopadzie wywiadów Domański przekazał, że informacja od strony PKW po orzeczeniu SN będzie dla niego wiążąca.

Marciniak zaznaczył, że do zadań PKW nie należy kwestia przyjęcia, czy istnieje dane orzeczenie SN, czy też nie. Dodał, że orzeczenia SN wiążą wszystkie organy państwowe - w jego ocenie PKW była zobowiązana przyjąć sprawozdanie. Przypominał, że już rok temu kierował prośbę, by uregulować status sędziów powołanych po ustawie o KRS z 2017 roku.

Ponadto przewodniczący PKW poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie komisji z I prezes SN Małgorzatą Manowską. Zorganizowane w celu przeprowadzenia dyskusji dot. składów orzekających SN w sprawach wyborczych.

Politycy kwestionują "neosędziów". Subwencja PiS pod znakiem zapytania

W piśmie przewodniczącego PKW do ministra finansów napisano, że w związku z uchwałą z 30 grudnia PKW informuje, że "odpadła (...) przesłanka pomniejszenia kwoty dotacji podmiotowej przysługującej partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. o kwotę 10 864 488,51 zł. Kwota przysługującej tej partii dotacji podmiotowej wynosi zatem 38 772 567,16 zł" – czytamy w piśmie, do którego dotarł DGP.

29 sierpnia PKW odrzuciła sprawozdanie komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 r. PiS złożyło skargę na tę decyzje do Sądu Najwyższego. 11 grudnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która jest właściwa do rozpatrywania skarg na uchwały PKW, uznała skargę PiS. 16 grudnia PKW zdecydowała o odroczeniu obrad w sprawie sprawozdania PiS do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP" statusu prawnego Izby Kontroli SN. Sprawa wróciła na posiedzenie PKW 30 grudnia.

Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN jest kwestionowany przez obecny rząd, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości, który przywołuje w tej sprawie nie tylko orzecznictwo ETPC czy TSUE, ale także uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego z 2020 r. IKNiSP powstała bowiem na mocy ustawy o SN z 2017 r. i tworzą ją osoby powołane na sędziów SN na wniosek KRS ukształtowanej przepisami nowelizacji ustawy z grudnia 2017 r. - czyli tzw. neosędziowie. Status Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN i jej sędziów jest podawany w wątpliwość także przez część członków PKW.

Jerzy Stępień sugeruje Domańskiemu skierowanie zapytania do PKW

Podobne zdanie do Szymona Hołowni wyraził 6 grudnia w "Debacie politycznej" były prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy Stępień. Wskazał, że znaczenie drugiego punktu uchwały PKW nie jest zrozumiałe dla większości społeczeństwa, prawników i ministra finansów. W jego przekonaniu, jest on nieważny i nie powinien obowiązywać.

- Pan minister finansów może przede wszystkim zapytać Państwową Komisję Wyborczą, co ona właściwie powiedziała. Ona musi odpowiedzieć - zasugerował rozmówca Przemysława Szubartowicza.

Zdaniem Jerzego Stępnia, sytuacja będzie w tym momencie jasna. - Jeśli oni powiedzą "nie wypłacać", to nie wypłacać. Jeśli natomiast powiedzą "wypłacać", to minister finansów nie ma już w tym momencie żadnego ruchu, bo on nie może być kontrolerem decyzji w procesie wyborczym - stwierdził.

- Skoro to budzi wątpliwości, to ten organ musi oddać odpowiedź. Już w tej chwili jej autorytet został naruszony, więc gdyby nie odpowiedziała na to pytanie, to moim zdaniem, byłoby to bardzo niebezpieczne, bo ten jej autorytet by kompletnie runął - orzekł były prezes TK.