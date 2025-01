Pieniądze dla PiS. Minister Domański zabrał głos

- Zwróciłem się do PKW o wykładnię uchwały dotyczącej wypłaty środków dla PiS - poinformował w środę minister finansów Andrzej Domański. Szef resortu chce uzyskać od PKW wyjaśnienia w sprawie powstałych wokół wypłaty pieniędzy dla PiS wątpliwości.

We wpisie zamieszczonym przez ministra Andrzeja Domańskiego w portalu X polityk wyjaśnia, że "zgodnie z konstytucją działa na podstawie i w granicach prawa", co obejmować ma także wykonywanie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej.



"W sprawie uchwały PKW z dnia 30 grudnia 2024 roku mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu w praktyce ustrojowej działalności PKW, ale także w praktyce ustrojowej państwa" - czytamy.

Pieniądze dla PiS. Minister Domański chce wykładni uchwały PKW

Minister przypomina, że "PKW podjęła uchwałę o treści wewnętrznie sprzecznej, warunkowej, której par. 2 podważa treść par. 1, co rodzi bardzo poważne wątpliwości interpretacyjne, obejmujące także sposób prawidłowego wykonania uchwały PKW".



W związku z tym narodzić się miały obiekcje dotyczące jednoznaczności uchwały PKW, artykułowane w debacie publicznej przez ekspertów prawnych, w tym także przez byłych i obecnych członków PKW.

"Jestem zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości prawnych przed wykonaniem uchwały PKW. W Ministerstwie Finansów przeprowadzone zostały szczegółowe analizy prawne, zmierzające do określenia obowiązków Ministra Finansów, wynikających z rzeczonej uchwały PKW i pozwalających na ich niezwłoczne wykonanie" - pisze szef resortu finansów.

W dalszej części wpisu minister Domański informuje natomiast, że w obliczu powstałych znaków zapytania zwrócił się do PKW o dokonanie wykładni uchwały, czyli wyjaśnienia wątpliwości co do jej treści.



"Apeluję o zaprzestanie ataków medialnych na urzędników ministerstwa. Są oni apolitycznym, administracyjnym i merytorycznym wsparciem w podejmowanych przeze mnie decyzjach. Próby wywierania presji na apolitycznych urzędników nie przyczynią się do niezwłocznego wyjaśnienia przedmiotowej sprawy" - zakończył.

Ruch ministra Domańskiego. Schetyna: Wszystko jest po stronie PKW

O decyzję ministra Andrzeja Domańskiego pytany był w "Punkcie widzenia Szubartowicza" w Polsat News senator KO i były przewodniczący tej partii Grzegorz Schetyna.

- To jest dobry ruch. Ja chciałbym, aby PKW poważnie potraktowała takie pytanie. Wszystko jest teraz po ich stronie. Domański wykonuje ostateczną decyzję, która jest opisana wykładnią PKW - stwierdził polityk.

Jak ocenił, Państwowa Komisja Wyborcza powinna dać wykładnię tej sprawy i ją zamknąć. - To umożliwiłoby podjęcie decyzji przez ministra Domańskiego - podsumował.

Echa decyzji PKW. PiS wciąż czeka na środki

Pod koniec grudnia Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę, w której przyjęła ostatecznie sprawozdanie finansowe komitetu PiS z kampanii wyborczej do parlamentu w 2023 r.



Był to skutek orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, która uwzględniła skargę na wcześniejsze postanowienie PKW z sierpnia ub.r. odrzucające sprawozdanie finansowe komitetu PiS.

W punkcie drugim uchwały PKW odniosła się jednak do wątpliwości prawnych związanych ze statusem wspomnianej Izby Kontroli Nadzwyczajnej.



"Niniejsza uchwała została podjęta wyłącznie w wyniku uwzględnienia skargi przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i jest immanentnie i bezpośrednio powiązana z orzeczeniem, które musi pochodzić od organu będącego sądem w rozumieniu konstytucji RP i kodeksu wyborczego"- stwierdzono.



Dodatkowo PKW stwierdziła, że nie rozstrzyga o tym, jaki jest sądowy status izby. W związku z tym odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy dla PiS spadła na ministra finansów, który dysponuje środkami i zgodnie z prawem jest odpowiedzialny za ich przekazanie.