- W mojej ocenie PiS ma prawo do podważenia wyników wyborów prezydenckich - powiedział Bartosz Kownacki z PiS. - Dziś widać pomarańczowe światło ostrzegawcze, że te wybory mogą nie być legalne - dodał. Polityk został zapytany, czy PiS również będzie kwestionować wynik, gdy kandydat popierany przez partię wygra. - Wtedy nie będziemy tego robić - podsumował Kownacki.

- Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie miał wielkiego pola manewru z datą wyborów prezydenckich. Określone są one w Konstytucji - powiedział w "Gościu Wydarzeń 24" u Magdaleny Kaliniak były wiceminister obrony narodowej i polityk PiS Bartosz Kownacki.

Jak zaznaczył, złym wyborem byłby 4 maja. - Wtedy kończy się długi weekend i mogłyby być problemy z frekwencją - dodał polityk.

- Inna sprawa, że Hołownia nie wiedział w jakich terminach może rozpisać wybory. Dopuszczał datę 25 maja, a ona nie mieści się w tych terminach - przekazał Kownacki. - Wynika to pewnie z jego bardzo małego doświadczenia politycznego. On jest świeżakiem, co widać na każdym posiedzeniu Sejmu - dodał.

Kownacki o PKW: To nie powinno być tak ukształtowane

Prowadząca zapytała gościa o tzw. ustawę incydentalną autorstwa Polski 2050 - Trzeciej Drogi. Projekt zakłada, że w sprawach dotyczących rozpoznawania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów miałyby orzekać trzy połączone izby Sądu Najwyższego: Karna, Cywilna i Pracy, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - jak stanowi ustawa o SN.

- Nie widzę żadnego powodu, aby w obecnej sytuacji prawnej dokonywać zmiany. Są jasne przepisy, a sprawy oczywiste nie podlegają interpretacji - odpowiedział polityk PiS. - To, że jedni chcieliby wybrać te rozstrzygnięcia, które im się podobają, to jest ich problem - zaznaczył.

WIDEO: Bartosz Kownacki o uznaniu wyborów prezydenckich: PiS ma prawo do podważenia

Kownacki podkreślił, że to, co jest "robione w PKW i z PKW budzi odrazę". - Było błędem, w mojej ocenie, wprowadzenie tam elementu politycznego, bo weszli tam ludzie nieodpowiedzialni, którzy nie mają świadomości, ze powinni być apolityczni - dodał.

- Tak, biję się w piersi. To nie powinno być tak ukształtowane - powiedział Kownacki odnosząc się do zmian w PKW, które wprowadził rząd PiS.

- Ale skrajną bezczelnością jest ocenienie sędziego Sylwestra Marciniaka przez jedną z pań minister rządu Tuska jako działacza partyjnego, który wysługuje się PiS - stwierdził były wiceminister.

Bartosz Kownacki o wyniku wyborów prezydenckich: PiS ma prawo do podważenia

Prowadząca zapytała Kownackiego o uznanie wyniku przyszłych wyborów przez partię Kaczyńskiego. Ostatecznie Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie komitetu PiS z kampanii wyborczej w 2023 roku. Minister finansów Adam Domański jeszcze nie przelał środków z subwencji na konto partii.

- Jeżeli nic się nie zmieni, to w mojej ocenie PiS ma prawo do podważenia wyników wyborów prezydenckich - odparł polityk. - Oczywiście nie wiem, jaki będzie wynik. Jestem przekonany, że kandydat niezależny i ponadpartyjny - Karol Nawrocki - wygra wybory i nie będzie problemu - dodał.

- Ale jeżeli stanie się inaczej i różnica będzie w drugiej turze niewielka, to może być podstawa, aby przez to, co robi minister Domański, premier Tusk i część PKW uznać, że te wybory nie były równe dla wszystkich stron - zaznaczył Kownacki.

Jak dodał polityk, minister Domański ma do 15 stycznia czas wypłacić pieniądze PiS. - I dać szanse wszystkim kandydatom, aby stanęli w równej walce - przekazał.

- Dziś widać, może nie czerwone, ale pomarańczowe światło ostrzegawcze, że te wybory mogą nie być legalne, jeżeliby się okazało, że ktoś decyzjami wbrew PKW i SN blokuje wypłatę z niechęci do PiS - przekazał Kownacki.

Prowadząca zapytała, czy PiS również będzie kwestionować wynik wyborów, gdy nie dojdzie do wypłaty pieniędzy, ale kandydat popierany przez partię wygra.

- Wtedy nie będziemy tego robić, bo to nie pieniądze decydują, ale mają poważny wpływ na zwycięstwo. Jeśli ta różnica będzie niewielka, rzędu kilku, kilkunastu tysięcy głosów, to można będzie je kwestionować - podsumował Kownacki.

