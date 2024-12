Każdy region w Polsce ma swoje unikalne zwyczaje związane z Wigilią oraz Świętami Bożego Narodzenia. Od Kaszub po Podhale, różnice w świątecznym menu, obrzędach czy symbolice mogą zaskakiwać, ukazując bogactwo naszej kultury.

To, co w jednym regionie jest nieodzowną częścią wieczerzy wigilijnej, w innym może być zupełnie nieznane. Wspólne jednak pozostaje jedno - wyjątkowy charakter Świąt.

Mazowieckie tradycje bożonarodzeniowe

Mazowsze pielęgnuje typowo polskie tradycyjne zwyczaje wigilijne, jak dzielenie się opłatkiem i modlitwa przed kolacją, a także przyrządzanie dwunastu potraw symbolizujących dwunastu apostołów.

To właśnie dania wigilijne są szczególnie ciekawe w sercu kraju. Typowym jest tam zupa grzybowa, przyrządzana według dawnych przepisów na zakwasie z kapusty. Na stole królują również poza karpiem i pierogami także kluski z makiem.

Na wsiach charakterystyczne są kolędowe orszaki odwiedzające domy mieszkańców w świąteczne dni.

Śląsk, czyli siemieniotka i makówki

Na Śląsku wieczerza wigilijna obfituje w niespotykane nigdzie indziej potrawy, jak siemieniotka, czyli zupa z nasion konopi, a także makówki, czyli deser z bułek i maku, podawany z bakaliami. Popularne są także kluski z makiem i moczka - gęsty deser na bazie piernika i suszonych owoców.

W wielu śląskich domach kolację przygotowuje się z wyjątkowym pietyzmem, a za prezenty odpowiada nie Święty Mikołaj, lecz… Dzieciątko. Na wyjątkowe podarki czekają tego dnia niezamężne kobiety. Wychodzą o północy na dwór i nasłuchują szczekania psów. Ze strony, z której ono dobiegnie, ma w przyszłości nadejść ukochany.

Lubelszczyzna. Pająki i kutia

Na Lubelszczyźnie okres świąteczny nazywany był dawniej Godami. Charakterystycznymi daniami dla tego regionu są kutia z makiem, miodem i pszenicą oraz barszcz z uszkami. Na stołach nie może zabraknąć również kapusty z grochem i kompotu z suszu​.

W domach przygotowywano dawniej także unikalne dekoracje tzw. pająki z bibuły i słomy. Dawniej Wigilia miała szczególną oprawę, z kolędnikami odwiedzającymi domy.

Podlaskie duchy przodków przy wigilijnym stole

Na Podlasiu wigilijna wieczerza ma głęboko duchowy wymiar. Zasiadanie do stołu odbywa się według kolejności wieku - od najstarszego do najmłodszego, co symbolizuje porządek życia.

Na stołach pojawiają się: kutia, kluski z makiem i kisiel owsiany. Wszystkie dania są miękkie, aby nie trzeba było ich kroić. Nie bez powodu. Dawniej wierzono, że dusze przodków odwiedzają w Wigilię domy, dlatego unikano używania ostrych narzędzi, by ich nie "zranić".

