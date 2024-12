Nie każda mandarynka to mandarynka. Nie pomyl się na zakupach

Zima bez zapachu cytrusów? Trudno to sobie wyobrazić. Wszak to właśnie soczysty aromat mandarynek przywołuje skojarzenia ze Świętami Bożego Narodzenia, a więc z atmosferą rodzinnego ciepła. Jednak czy, sięgając po ulubiony owoc na straganie lub w sklepie, wybierasz naprawdę to, na co masz ochotę? Dość powszechnie zdarza się mylić mandarynki z klementynkami. Różnią się wyglądem i smakiem.