Wigilijna kolacja bez karpia? Dla niektórych to nie do przyjęcia. Jest jednak spore grono osób, które chętnie zjedzą dobrą rybę, ale za karpiem nie przepadają. Idealnym zamiennikiem, coraz częściej pojawiającym się na polskich stołach, jest sum europejski. Gwarantuje on zarówno doskonały smak, jak i korzyści zdrowotne.