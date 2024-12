Przygotowując w bożonarodzeniowym okresie wieczerzę dla swoich bliskich, trzeba mieć na uwadze, że młodsze osoby mają delikatniejszy układ pokarmowy. Istnieje cała lista potraw, które mogą im zaszkodzić.

Wigilijny karp. Dobry, ale nie dla każdego

Smażony karp to wręcz symbol wigilijnych kolacji. Choć dorośli będą się nim zajadać ze smakiem, niekoniecznie jest to najlepszy wybór dla ich pociech. Przede wszystkim jest to ryba bardzo oścista, co wiąże się z ryzykiem zadławienia. Ponadto sposób przygotowania czyni tę potrawę ciężkostrawną. Dzieciom trudniej ją przyswoić, co może skutkować bólem brzucha.

Na jaką rybę warto postawić zamiast karpia? Dobrym wyborem są delikatniejsze i bezpieczniejsze filety z dorsza lub łososia. Zwłaszcza jeśli zostaną ugotowane lub upieczone. Takie dania będą bardziej przystępne dla najmłodszych smakoszy.

Jeśli chodzi o rybie mięso, warto również ustrzec dzieci przed konsumpcją śledzi podawanych w oleju lub occie. Mogą one podrażnić żołądek, a wysoka zawartość soli wywołuje nadmierne pragnienie. Może to niekorzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi i nerki.

Kapusta i grzyby. Najmłodsi powinni się ich wystrzegać

Trudno wyobrazić sobie świętowanie bez dań zawierających kapustę i grzyby. Składniki te mogą znaleźć się w bigosie czy pierogach. Oba te produkty są ciężkostrawne dla dzieci. Co więcej, grzyby są wręcz niewskazane i nawet mała porcja jadalnych grzybów może wywołać powikłania.

Spożycie tych potraw może doprowadzić do wzdęć, niestrawności i biegunki. Na szczęście są dostępne alternatywne rozwiązania. W sieci można znaleźć przepisy na bigos bez kapusty, oparty na cukinii i marchewce. Z kolei farsz do pierogów może stanowić delikatne mięso, owoce lub twaróg.

Wracając do grzybów, nie poleca się także podawania zupy grzybowej. W przeciwnym razie skutkiem mogą być nieprzyjemne objawy, jak na przykład wymioty.

Sałatka jarzynowa. Wyzwanie dla młodych żołądków

Gospodarze mogą podać też wigilijną sałatkę jarzynową. Serwując to danie pociechom, warto pamiętać, że zawarty w nich majonez może stanowić wyzwanie dla ich układów pokarmowych. Jest tłusty i trudniejszy do strawienia niż na przykład jogurt naturalny.

Warto więc rozważyć użycie tego rodzaju nabiału, by uczynić przysmak bardziej przystępnym.

Świąteczne słodkości. Na co uważać?

Trudno sobie wyobrazić grudniową wieczerzę bez słodyczy. I tutaj czają się "pułapki". Przykładem jest legendarny makowiec. Zawarty w nim mak niekoniecznie będzie akceptowany przez żołądki dzieci. Jest też niewskazany dla osób poniżej drugiego roku życia. Ponadto bakalie w cieście mogą wywołać reakcję alergiczną.

Problemy związane z wysoką kalorycznością i tłustością dotyczą również innych wypieków. Alternatywą dla nich mogą być owocowe galaretki lub jogurtowe desery.

