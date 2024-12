Renta wdowia to dodatkowe świadczenie dla osób, które straciły współmałżonka i pobierają rentę rodzinną. Wnioski o jej przyznanie można składać już od 1 stycznia 2025 roku, lecz wypłata świadczeń nastąpi dopiero od 1 lipca 2025 roku.

Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. własnego świadczenia emerytalnego lub odwrotnie - pełną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej. Od 1 stycznia 2027 roku drugi komponent świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Ponadto, jak wyjaśnia ZUS, suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności emerytury minimalnej. Jeżeli jedno ze świadczeń, które pobiera emeryt, opiewa na wyższą kwotę, wówczas nie będzie mieć on prawa do połączonych świadczeń.

Jak sprawdzić uprawnienia do renty wdowiej?

ZUS przygotował specjalną ankietę online, która umożliwia wstępne sprawdzenie, czy dana osoba kwalifikuje się do renty wdowiej. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej ZUS i zawiera pytania dotyczące m.in. wieku, statusu emerytalnego oraz otrzymywanych świadczeń. Wypełnienie ankiety pomoże w ocenie uprawnień do nowego świadczenia.

Na wszystkie pytania odpowiedź musi być twierdząca, aby zyskać uprawnienie do tzw. renty wdowiej. Jeśli choć jedna odpowiedź będzie przecząca, wówczas emeryt nie może pobierać nowego świadczenia.

Terminy składania wniosków o przyznanie tzw. renty wdowiej

Od 1 stycznia 2025 roku będzie można składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku.

Jak podaje portal samorzad.gov.pl, osoby posiadające już ustalone prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia nie muszą dołączać dodatkowych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń.

Wysokość tzw. renty wdowiej

W pierwszym okresie - od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku - renta wdowia będzie wynosić 15 proc. drugiego świadczenia. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, będzie to średnio "trzysta kilkadziesiąt złotych". Od 1 stycznia 2027 roku kwota ta wzrośnie do 25 proc., co oznacza średnio ponad 600 złotych.

Jak złożyć wniosek o przyznanie rentę wdowią?

Wnioski o przyznanie renty wdowiej można składać osobiście w placówkach ZUS, podczas e-wizyty, przez e-mail (cot@zus.pl) lub telefonicznie pod numerem 22 560 16 00.

Osoby, które zdecydują się złożyć wniosek elektronicznie, a nie posiadają jeszcze konta w systemie eZUS, mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS w jego założeniu.

Dlatego nawet seniorzy, którzy nie potrafią biegle posługiwać się komputerem, będą w stanie wygodnie i poprawnie złożyć wniosek.

