Każda osoba posiadająca radio lub telewizor jest zobowiązana do płacenia abonamentu RTV. W rzeczywistości jednak tylko jedna trzecia osób uiszcza tę opłatę. Urząd Skarbowy zyskał niedawno prawo do potrącania zaległości z emerytur, co może powodować poważne konsekwencje dla domowego budżetu, zwłaszcza u seniorów.