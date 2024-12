W 2024 roku zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura były obciążone zaliczką na podatek dochodowy oraz składką zdrowotną. To skutkowało niższymi kwotami netto dla seniorów (wpływającymi na konto). Jednakże, dzięki utrzymaniu kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych rocznie, wielu emerytów może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku w 2025 roku.

Zwrot podatku dotyczy emerytów i rencistów, których łączne dochody za 2024 rok nie przekroczą 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że osoby otrzymujące miesięczne świadczenie w wysokości do około 2 500 zł brutto mogą spodziewać się zwrotu nadpłaconego podatku.

Ile wyniesie zwrot?

Kwota zwrotu podatku zależy od łącznych dochodów emeryta za 2024 rok oraz wysokości pobieranych świadczeń. Według oszacowań portalu Fakt.pl, osoby otrzymujące emeryturę w wysokości około 2 500 zł brutto miesięcznie mogą otrzymać zwrot w wysokości około 400 zł.

Dla emerytów otrzymujących niższe świadczenia, na przykład około 1 800 zł brutto miesięcznie, kwota zwrotu może być proporcjonalnie wyższa, ponieważ mniejsze obciążenie podatkiem oznacza, że cała nadpłata zostanie zwrócona. Natomiast w przypadku emerytur przekraczających 2 500 zł brutto miesięcznie zwrot maleje, gdyż większa część świadczenia podlega opodatkowaniu.



Emeryci korzystający z ulg podatkowych, takich jak ulga rehabilitacyjna, ulga na leki czy ulga na internet, mogą otrzymać wyższy zwrot. Zastosowanie ulg może zwiększyć zwrot nawet o kilkaset złotych. Natomiast osoby, które przekroczą kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 000 zł rocznie, otrzymają zwrot jedynie części zaliczek, proporcjonalnie do stopnia przekroczenia tego limitu.

Kiedy ruszą wypłaty?

Zwroty nadpłaconego podatku będą realizowane w 2025 roku, po złożeniu rocznego zeznania podatkowego za 2024 rok. Podatnicy składający deklaracje elektronicznie mogą otrzymać zwrot w ciągu 45 dni od daty złożenia zeznania. Oznacza to, że osoby składające deklarację w połowie lutego 2025 roku powinny otrzymać zwrot najpóźniej na początku kwietnia 2025 roku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku deklaracji złożonych między 1 stycznia a 15 lutego zwroty będą realizowane dopiero po 15 lutego.

Przy deklaracji papierowej termin zwrotu wynosi do 90 dni od daty złożenia zeznania. Oznacza to, że emeryci wybierający tradycyjną formę rozliczenia mogą otrzymać zwrot nawet pod koniec lipca 2025 roku. Aby przyspieszyć otrzymanie zwrotu, warto składać deklaracje drogą elektroniczną. Nie tylko skraca to czas oczekiwania, ale także zmniejsza ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu podatkowym.

Jak ubiegać się o zwrot?

Aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, emeryci i renciści powinni złożyć roczne zeznanie podatkowe za 2024 rok, uwzględniając w nim wszystkie otrzymane świadczenia. Warto również sprawdzić, czy przysługują dodatkowe ulgi podatkowe, które mogą zwiększyć kwotę zwrotu.

Dzięki tym zwrotom wielu seniorów może spodziewać się dodatkowych środków w 2025 roku, co stanowi istotne wsparcie dla ich domowych budżetów. Praktyka pokazuje, że im szybciej zostanie rozliczone roczne zeznanie podatkowe, tym szybciej realizowany jest zwrot. W 2025 roku deklaracje można będzie składać do 30 kwietnia 2024 r.

red. / Polsatnews.pl