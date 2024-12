Nie każdy emeryt otrzymuje świadczenie w wysokości, jaka mu się należy. Jak to możliwe? Okazuje się, że seniorzy, którzy zdecydowali się najpierw przejść na wcześniejszą emeryturę, a potem na zwykłą emeryturę, otrzymują niższe wypłaty. To niekonstytucyjne - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Czy seniorzy mogą jednak liczyć na podwyżki i wyrównania?

ZUS oblicza wysokość świadczenia emerytalno-rentowego bazując na:

podstawie wymiaru emerytury (wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy oraz świadczeń

społecznych w razie choroby czy urlopu macierzyńskiego),

stażu ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe),

kwocie bazowej.

Emerytura to połączenie części socjalnej i stażowej. Część socjalna wynosi 24 proc. kwoty bazowej, która odpowiada przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, po pomniejszeniu o składkę na ubezpieczenia społeczne (13,71 proc.).

Część stażowa natomiast zależy od wyliczeń ZUS, które uwzględniają lata składkowe i nieskładkowe, przy czym te drugie mają niższą wagę w przeliczeniach.

Jak na wysokość emerytury wpływa wcześniejsze przejście na świadczenie?

Emeryci mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Skutkuje to niższymi świadczeniami. Powodem tego jest zgromadzenie niższego kapitału przez ubezpieczonego. Kwota jest w tym wypadku dzielona na większą liczbę lat przewidzianych do przeżycia przez seniora.

W przypadku osób, które decydują się na pracę dłużej, emerytura rośnie - przykładowo, przesunięcie decyzji o rok może zwiększyć świadczenie nawet o 10-15 proc. To dlatego seniorzy-rekordziści, którzy pracowali nawet do 80. roku życia, pobierają świadczenia w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

ZOBACZ: Nietypowy przelew od ZUS. Świąteczny prezent dla emerytów

Warto pamiętać, że wcześniejsza emerytura bywa atrakcyjna dla osób z ciężkimi warunkami pracy, ale w dłuższej perspektywie oznacza mniejsze dochody w starszym wieku. Eksperci ZUS zachęcają do przemyślenia tej decyzji, zwłaszcza jeśli zdrowie pozwala im na kontynuowanie aktywności zawodowej.

Czy są seniorzy, którzy dostają świadczenia niższe, niż powinni?

Jak poinformował ZUS, nawet 80 tysięcy emerytów pobiera świadczenia w zaniżonej wysokości. Dotyczy to wszystkich osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, a następnie na emeryturę docelową.

Okazało się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomniejszał ich świadczenia o dotychczas wypłacone już kwoty. Efektem tego jest znacznie niższa emerytura w porównaniu do tej, którą otrzymywałyby bez pomniejszenia.

Jak wyjaśnia portal Money, sprawa jest obecnie szeroko dyskutowana, a Trybunał Konstytucyjny wydał w czerwcu 2024 roku w tej sprawie orzeczenie przychylne emerytom. Wyjaśnia w nim, że pomniejszanie świadczenia przez fakt przejścia na wcześniejszą emeryturę jest niekonstytucyjne i narusza zasadę zaufania obywateli do państwa.

ZOBACZ: Rząd szykuje wielkie zmiany. Możliwy dłuższy urlop i nie tylko

Co to wszystko oznacza? Seniorzy powinni spodziewać się rekompensaty i wzrostu wysokości świadczeń. Jak podaje portal Infor, średnio podwyżka powinna wynieść 1000 złotych, a wyrównania 60 000 - 62 000 złotych.

ZUS jednak, wedle doniesień portalu Infor, odmawia wykonania wyroku. Warto więc skierować do placówki stosowny wniosek. Zostanie on oczywiście rozpatrzony negatywnie, ale to daje szansę na otwarcie przewodu sądowego. To sąd wówczas rozstrzygnie kwestię ponownego przeliczenia wysokości należnego emerytowi świadczenia.

WIDEO: Otwarty Notariat - Szczerze o pieniądzach odc. 248 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl