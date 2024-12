W niedzielę 15 grudnia w Warszawie odbywa się konwencja Nowej Lewicy. Robert Biedroń w rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta będzie Magdalena Biejat. Dodał, że została ona wybrana przez aklamację.

Jej nazwisko od dłuższego czasu pojawiało się w mediach, jako faworytki wyścigu o nominację.

Kim jest Magdalena Biejat?

Magdalena Biejat ukończyła XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Po maturze rozpoczęła studia w Hiszpanii, na Uniwersytecie w Grenadzie, a następnie na Uniwersytecie Madryckim. W 2006 roku uzyskała tytuł magistra socjologii. Ukończyła także studia podyplomowe w Collegium Civitas i Instytucie Studiów Politycznych PAN z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi.

ZOBACZ: Nowy kandydat ogłosił, że zawalczy o prezydenturę. Kim jest Marek Woch?



Już w czasie studiów Magdalena Biejat angażowała się społecznie. Jako streetworkerka pracowała z osobami bezdomnymi w Madrycie. Współpracowała także z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.



Po studiach zajmowała się tłumaczeniem literatury hiszpańskojęzycznej. Jest autorką przekładu m.in. powieści Javiera Gonzaleza "Piąta korona". Jako socjolożka pracowała w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", gdzie zajmowała się m.in. badaniami społeczeństwa obywatelskiego.

Magdalena Biejat - kariera polityczna

Oficjalne zaangażowanie polityczne Magdaleny Biejat rozpoczęło się w 2015 roku, gdy dołączyła do nowo powstałej partii Razem. Od 2022 do 2024 roku była jej współprzewodniczącą. Pod koniec października br. wraz z czterema innymi parlamentarzystkami opuściła to ugrupowanie, jednak pozostała w klubie Lewicy i nie zapisała się do żadnej partii.

ZOBACZ: Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta. PSL podjęło decyzję



Pierwsze próby startu w wyborach nie kończyły się dla niej sukcesem. W 2018 roku nie dostała się do rady dzielnicy Praga-Północ (z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Śpiewaka "Wygra Warszawa"), a wiosną 2019 roku - także bezskutecznie - startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego (z list Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy).



Sukces wyborczy Magdalena Biejat osiągnęła jesienią 2019 roku, gdy starała się o mandat posła na Sejm RP z listy SLD w Warszawie. Uzyskała wówczas 19,5 tys. głosów i do Sejmu dostała się z czwartego miejsca na liście.



W Sejmie IX kadencji została wiceprzewodniczącą Koalicyjnego Klub Parlamentarnego Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem). Angażowała się w prace sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której przewodniczyła przez dwa miesiące. W styczniu 2020 roku na wniosek polityków PiS została odwołana z tej funkcji.

Magdalena Biejat - wybory na prezydenta Warszawy

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Magdalena Biejat startowała do Senatu w okręgu nr 45 (Warszawa). Była kandydatką uzgodnioną w ramach "paktu senackiego" partii opozycyjnych. Uzyskała mandat poselski, a podczas pierwszego posiedzenia Senatu została wybrana na wicemarszałka Senatu.

ZOBACZ: Prezydent będzie miał wpływ na ceny masła? "Degrengolada umysłowa"

W trakcie wyborów samorządowych w 2024 roku Biejat była kandydatką Lewicy na prezydenta Warszawy. Zajęła trzecie miejsce z wynikiem 12,86 proc.

Oprócz Magdaleny Biejat start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich zapowiedzieli już: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS kandydat obywatelski, prezes IPN Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

WIDEO: Kłopoty nauczycieli po podwyżkach. Zapłacą więcej, więc chcą zmian. MEN natomiast ucina dyskusję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / Polsatnews.pl