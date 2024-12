W sobotę odbyła się konwencja Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy", skupiającej szereg stowarzyszeń bezpartyjnych. Podczas konwencji nowy przewodniczący - Marek Woch ogłosił, że będzie startował w wyborach prezydenckich.

Wybory prezydenckie 2025. Marek Woch kandydatem

W trakcie swojego przemówienia podkreślał, że jest zwykłym "człowiekiem pracy", który, jako prezydent, doskonale zrozumie potrzeby obywateli. Wyjawił, że zanim ukończył studia prawnicze chodził do zawodówki i pracował jako hydraulik. Powiedział, że to odróżnia go od innych polityków, którzy odwiedzają zakłady pracy oraz gospodarstwa rolne "tylko żeby się pokazać".

Przekonywał, że w Polsce konieczne są gruntowne zmiany m.in. systemu rządu. Marek Woch uważa, że powinien obowiązywać system prezydencko - parlamentarny, w którym to prezydent dysponuje kompetencjami umożliwiającymi kontrolowanie zarówno parlamentu, jak i rządu.

- Mamy dwie kierownice w jednym samochodzie (...) To nas osłabia jako kraj, jeśli my się kłócimy - powiedział, nawiązując do sporów między prezydentem a premierem.

Co proponuje nowy kandydat? Likwidacja NFZ i Gwardia Narodowa

W programie wyborczym Wocha znalazło się także wiele postulatów dotyczących bezpieczeństwa mieszkaniowego czy też zdrowotnego. Przewodniczący federacji uważa, że należy zlikwidować NFZ i podjąć działania w kwestii "2 mln pustych mieszkań".



Wskazał na konieczność dążenia do sprawiedliwych wynagrodzeń, inwestycji w edukację oraz elastycznych form zatrudnienia. Wśród jego propozycji znalazło się także utworzenie Polskiej Gwardii Narodowej - nowej formacji pod bezpośrednim nadzorem prezydenta.

Marek Woch przewodniczącym Ogólnopolskiej Federacji "Bezpartyjni i Samorządowcy" został w październiku. Zastąpił na tym stanowisku Roberta Raczyńskiego.

Swój start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli do tej pory: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; popierany przez PiS Karol Nawrocki, prezes IPN; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen oraz poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie.

