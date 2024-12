W sobotę w Paprotni (woj. mazowieckie) zebrała się Rada Naczelna PSL, która zdecydowała, czy udzieli poparcia kandydaturze marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich.

PSL zdecydowało. Poprze kandydaturę Szymona Hołowni

Rada Naczelna PSL ogłosiła, że przyjmuje przez aklamację uchwałę o poparciu kandydatury Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. Władysław Kosiniak - Kamysz szef MON i lider Stronnictwa Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że cieszy się "ze wspólnego kandydowania".

- Rada Naczelna PSL, a przez to całe Stronnictwo będzie wspierało tą kandydaturę, będzie wspierało kampanię, będziemy aktywnie się włączać we wszystkie działania, które są potrzebne, żeby zjednoczyć Polskę i Polaków - podkreślił na konferencji prasowej po głosowaniu Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej Szymon Hołownia wygłosił przemówienie do zgromadzonych i zaapelował o poparcie. - Dzisiaj przychodzę do was, byście poparli, wy jako środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego, wy jako siedząca tutaj przede mną jego najwyższa władza, moją wizję prezydentury, moją kandydaturę - mówił Hołownia do zgromadzonych.

Wskazał, że ratunkiem dla Polski jest różnorodność i wieloośrodkowość, by - jak powiedział - kolejna prezydentura "nie była nieustanną areną wojny między dwoma obozami politycznymi, biorącymi na zakładników znaczną część Polski".



- Prezydent musi być kimś, kto będzie w stanie scalić naród wobec wielkich wyzwań, a jednocześnie być wyzwaniem dla rządu nie po to, by rzucać mu kłody pod nogi, wetować wszystko albo wszystko podpisywać; tylko, żeby być wyzwaniem dla rządu wskazującym mu, czego dzisiaj oczekują ludzie - dodał kandydat na prezydenta.