Miał być jedną ze spełnionych obietnic wyborczych, ale zgody co do niego nie było wśród samych koalicjantów. Teraz wygląda na to, że kredyt 0 proc. ostatecznie upadł, co potwierdził minister Krzysztof Paszyk. Zamiast niego pojawić ma się już wkrótce zupełnie nowe rozwiązanie. I choć szczegółów nie podano, jego procedowanie ma się rozpocząć jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r.

- Nie będzie kredytu 0 proc. To były hasła i zapewnienia sprzed wielu miesięcy - powiedział w czwartek w Radiu Zet minister rozwoju Krzysztof Paszyk.



Polityk przyznał, że w Polsce mamy obecnie najwyższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w UE, w związku z czym konieczne jest znalezienie rozwiązania, które pomoże Polakom. Takie ma być właśnie w przygotowaniu, a jego detale mamy poznać w pierwszym kwartale 2025 r. Co więcej, Paszyk zapowiada, że najbliższe miesiące to również czas, gdy nowy pomysł wejdzie w fazę procesu legislacyjnego.

Koniec sporów o kredyt 0 proc. Program ostatecznie upadł

Tym, co mobilizuje rząd do szybkich działań z pewnością jest fakt, że w przyszłorocznym budżecie na mieszkalnictwo zagwarantowane zostało 4,5 mld zł i jeśli program nie zostanie przedstawiony do końca marca, środki te mogą przepaść.



Kredyt 0 proc. był jedną z wyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej, ale zgody na jego wejście w życie nie chciały od początku wyrazić Polska 2050 oraz Lewica. Teraz przedstawiciele obu partii nie kryją zadowolenia.

"Panie Ministrze, dziękuję za tę deklarację. Koalicja 15 października mówi jednym głosem: nie ma i nie będzie Kredytu 0%, nie ma i nie będzie dopłat do deweloperów. Będzie dodatkowy 1 mld zł na budownictwo społeczne" - napisała w reakcji na słowa Paszyka minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.



Podobnego entuzjazmu nie krył także rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.



"Następny krok dla Lewicy to wdrożenie naszej strategii mieszkaniowej. Budownictwo społeczne, uruchomienie pustostanów, walka ze spekulacją, regeneracja spółdzielni mieszkaniowych i uregulowania najmu krótkoterminowego! Walczymy" - przekazał.

Nowe rozwiązanie mieszkaniowe jeszcze w 2025 r.

Co będzie w zamian za program kredyt 0 proc.? Tego nie wiadomo. Ministerstwo rozwoju i technologii przygotowuje jednak kompleksowy plan polityki mieszkaniowej, oparty na trzech filarach.

Pierwszym z nich ma być tani kredyt i to w jego ramach powstać ma nowe, kompromisowe rozwiązanie dla osób mieszczących się w pierwszym progu podatkowym (zarabiający do 120 tys. zł rocznie). Drugi to tanie mieszkania na wynajem. Trzeci natomiast to ustawa podażowa, dzięki której grunty zostaną uruchomione pod nowe inwestycje.



- W rządzie jesteśmy przekonani do tego, że młodzi Polacy zasługują na wsparcie w dostępie do pierwszego mieszkania. Dla mnie kluczowe są przeprowadzone od wielu lat badania. Blisko połowa młodych Polaków w wieku 25 do 35 lat mówi, że nie ma perspektyw na własne mieszkanie i rząd musi znaleźć na to odpowiedź - uważa minister Paszyk.