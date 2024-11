Prowadzący Marcin Fijołek rozpoczął rozmowę od tematu zezwolenia Ukrainie na używanie amerykańskiej broni na terytorium Federacji Rosyjskiej.

- To dobra decyzja, ale spóźniona. Nie ma co ukrywać, że gdyby ta decyzja zapadła wiele miesięcy wcześniej, to Ukrainie i nam wszystkim byłoby łatwiej - ocenił Tomczyk.

Wiceszef MON zaznaczył, że administracji Joe Bidena pozostało niewiele czasu na wpieranie Kijowa. - Do 20 stycznia (2025 roku - red.) musi zrobić wszystko, żeby wspomóc Ukrainę, żeby wytworzyć taką przewagę frontową - mówił.

Tłumaczył, że wynika to z niewiadomej, jaką jest przyszła polityka administracji Donalda Trumpa względem Ukrainy.

Odnosząc się do stwierdzeń z obozu prezydenta elekta, że zgoda Bidena jest kolejnym stopniem na drabinie eskalacyjnej i "nie wiadomo dokąd to zmierza", Tomczyk przyznał, że "wszyscy chcemy uniknąć wojny światowej". - Tak jak mówią generałowie, ostatni rozmawiałem z jednym z naszych generałów dywizji i on mówił: panie ministrze my musimy wygrać pokój - relacjonował.

Wracając do tematu zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych Tomczyk podkreślił, że "musimy z administracją Donalda Trumpa zbudować najlepszą z możliwych nić porozumienia".

Fijołek zapytał o ewentualną reakcję Rosji na użycie amerykańskiej broni na jej terytorium. Jeszcze we wrześniu Władimir Putin groził, że w takiej sytuacji nastąpi odpowiedź Moskwy. - Niespecjalnie powinny nas interesować pomruki z Kremla, bo tych pomruków w ciągu tysiąca dni (wojny - red.) było naprawdę wiele, straszył nas wojną atomową i wszystkim innym - dodał.

Artykuł aktualizowany.

Poprzednie wydania "Graffiti".