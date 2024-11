Prowadzący program Marcin Fijołek porozmawia ze swoim gościem m.in. o zbliżających się wyborach prezydenckich.

W środę Szymon Hołownia zdradził, że będzie ubiegać się o fotel prezydencki. W rozmowie z reporterką Polsat News Adaminą Sajkowską podzielił się kulisami swojej decyzji.

Szymon Hołownia kandydatem na prezydenta

Marszałek Sejmu powiedział, że chciał ogłosić kandydaturę "w stylu Polski 2050". - Nie wielka konwencja, zwiezieni ludzie i tabliczki z moim imieniem, tylko nie przerywając trasy właśnie w Jędrzejowie - jednym z takich miast, w których wygrywa się wybory - powiedział.

Hołownia przyznał, że ma nadzieję iż po roku pracy w Sejmie udało mu się pokazać, że lubi i umie rozmawiać z ludźmi. - Lubię, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają, a nie biorą się za łby i takiej Polski bym chciał - dodał. Polityk zapowiedział też, że będzie kandydatem niezależnym.

- Oczywiście też o to chodziło, żeby sprowokować graczy na bardzo spolaryzowanej scenie. Rząd w Polsce zawsze będzie partyjny, natomiast prezydent powinien być prezydentem, który nie będzie miał nad sobą prezesa ani premiera - skomentował Hołownia w programie "Graffiti".

- Kandydat Donalda Tuska, kimkolwiek będzie, będzie musiał słuchać poleceń Donalda Tuska. Kandydat Jarosława Kaczyńskiego, wysokiego i przystojnego mężczyzny we własnej samoocenie, będzie musiał słuchać jego poleceń. Ja nie będę musiał słuchać niczyich poleceń. Nie mam nikogo nad sobą, poza wyborcami. Oczywiście z partii politycznej, jeśli wyborcy by tak zdecydowali, zrezygnuję. Prezydent dziś w popękanej, spolaryzowanej Polsce powinien być zupełnie innego porządku, stabilizować sytuację - dodał.

Marszałek Sejmu stwierdził, że w momencie, gdy w Polsce panuje niepokój, "Rosja wjeżdża na białym koniu".

- Mamy tyle rywalizacji, nienawiści, chaosu. Dlatego pięć lat temu poszedłem do polityki, bo już nie mogłem na to patrzeć. Dalej nie mogę na to patrzeć, bo uważam, że mija nam czas - podkreślił.

- Nie jesteśmy w stanie wybudować elektrowni jądrowej, nie jesteśmy w stanie CPK zbudować i przede wszystkim naszego rozwoju innowacyjnego, bo albo PiS, albo KO - dodał.

Szymon Hołownia odniósł się także do możliwych kandydatów ze strony Koalicji Obywatelskiej. - Bardzo szanuję Rafała, uważam, że jest bardzo uczciwym człowiekiem dobrym politykiem. Radosław Sikorski - klasa sama w sobie. Natomiast którykolwiek z nich będzie kandydatem Donalda Tuska, doprowadzi do tego, jeżeli wygra, że będzie prosta narracja - Platforma w Polsce przejęła wszystko. To oznaczałoby, że w 2027 PiS wraca do władzy w wyborach parlamentarnych.

Mówiąc o swojej potencjalnej prezydenturze, stwierdził: - Na pewno nie byłbym "długopisem", który podpisuje wszystko, co leci z rządu. Ale z drugiej strony nie wetowałbym na złość.

Artykuł jest aktualizowany.

