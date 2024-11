- Jest on jedyną osobą, która może skłonić Rosję i Ukrainę do negocjacji pokojowych i pracy nad zakończeniem wojny - ocenił rzecznik zespołu Donald Trumpa. W ocenie Stevena Cheunga to właśnie nowo wybrany prezydent USA zakończy wojnę. Wcześniej Joe Biden wyraził zgodę na użycie amerykańskich rakiet do atakowania celów w głębi Rosji. Ta decyzja nie spodobała się nowej administracji.