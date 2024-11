Zapas pieluch, leków i uprawa żywności w domu. Kraje NATO radzą, jak przetrwać wojnę

Przygotowanie miejsca do upraw żywności w domu, gromadzenie wody butelkowanej, jak i pieluch dla dzieci - to tylko kilka rad, jakie nordyckie kraje NATO wydały dla swoich obywateli w obawie przed ewentualnym konfliktem zbrojnym. Rząd Szwecji stwierdził m.in., że "stan świata drastycznie się pogorszył" w związku z czym przygotował specjalną broszurę, którą rozsyła do milionów swoich obywateli.