Franciszek, podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie, wspominał o Janie Pawle II. Zwrócił się do zgromadzonych Polaków, przypominając o jednym z jego ważnych przesłań. Przypomniał ponadto własne słowa z kanonizacji Karola Wojtyły, wskazując, że jest on "papieżem rodziny".

Dzień 22 października został wpisany do kalendarza rzymskiego jako wspomnienie liturgicznego polskiego papieża Jana Pawła II. To symboliczna data, bo właśnie 22 października 1978 roku oficjalnie rozpoczął on swój pontyfikat po wyborze na konklawe sześć dni wcześniej.

ZOBACZ: Kościół ma nowych świętych. Papież ogłosił decyzję

Z tej okazji na środowej audycji generalnej papież Franciszek skierował kilka słów do Polaków zgromadzonych w Watykanie. - Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj wspominaliśmy w liturgii św. Jana Pawła II. Był on, jak powiedziałem podczas kanonizacji, papieżem rodziny - stwierdził.

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Przytoczył słowa Jana Pawła II

Głowa Kościoła przytoczyła również słowa Karola Wojtyły. - Wam, Polakom, stale przypominał, że rodzina musi być Bogiem silna. Prosimy o moc Ducha Świętego dla wszystkich rodzin. Niech odradza w nich zdolność dawania siebie i radość bycia razem. Z serca wam błogosławię - oświadczyła.

W dalszej części katechezy Franciszek przekonywał, że para ludzka jest najbardziej podstawowym urzeczywistnieniem "komunii miłości", a chrześcijański związek nazwał "sakramentem wzajemnego dawania siebie w darze, sakramentem mężczyzny i kobiety".

ZOBACZ: "Zamknął drzwi". Watykaniści zgodni po ostatniej deklaracji papieża

Podkreślał, że każde małżeństwo potrzebuje działania Ducha Świętego. Przestrzegł również przed "małżeństwami budowanymi na piasku", czego negatywne konsekwencje ponoszą później dzieci.

Franciszek o wojnach na świecie. Wskazał na niepokojące statystyki

Otwierając audiencję, papież wyraził zaniepokojenie statystykami dotyczącymi ofiar śmiertelnych na Ukrainie, nazywając je "strasznymi" i podkreślając, że "wojna jest porażką od samego początku". Odniósł się także do innych konfliktów, wymieniając Mjanmę i Palestynę. Przypomniał, że wojna nie tylko trafia na pierwsze strony gazet, ale obciąża narody w sposób głęboko nieludzki.

ZOBACZ: Papież wysłał mediatora do Moskwy. Trzy dni po spotkaniu z Zełenskim

Ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z obecną dynamiką gospodarczą, podkreślając, że "inwestycje, które dziś przynoszą największe zyski, są w fabrykach zbrojeniowych".