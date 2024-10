Kościół katolicki ma 14 nowych świętych. Podczas mszy w Watykanie w niedzielę papież Franciszek ogłosił świętymi jedenastu męczenników z Damaszku, zabitych w 1860 roku przez druzów. Są wśród nich franciszkańscy misjonarze i świeccy chrześcijanie maronici. Kanonizował też księdza i dwie zakonnice.

Męczennicy z Damaszku zostali beatyfikowani przez papieża Piusa XI w 1926 roku.

Papież Franciszek ogłosił nowych świętych

Ponadto świętymi zostali włoski ksiądz misjonarz Józef Allamano (1851-1926)- założyciel Instytutu Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, kanadyjska zakonnica Marie-Léonie Paradis (1840-1912)- założycielka Zgromadzenia Ubogich Sióstr Świętej Rodziny i włoska zakonnica Helena Guerra (1835-1914), założycielka Zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego.

W mszy uczestniczył prezydent Włoch Sergio Mattarella.

W homilii papież mówił: - Ci, którzy podążają za Chrystusem, jeśli chcą być wielcy, muszą służyć, ucząc się od niego.

- Bliskość, współczucie, czułość to styl Boga - przypomniał.

- Jezus odsłania myśli, pragnienia i projekcje naszych serc, czasami demaskując nasze oczekiwania chwały, panowania, władzy. Pomaga nam myśleć już nie według kryteriów tego świata, lecz według stylu Boga, który staje się ostatnim, aby ostatni zostali wywyższeni i stali się pierwszymi - powiedział Franciszek.

Wyjaśnił: - Do tego właśnie musimy dążyć: nie do władzy, lecz do służby. Służba jest chrześcijańskim stylem życia.

Jak zaznaczył, "służba rodzi się z miłości, a miłość nie zna granic, nie kalkuluje, poświęca się i daje siebie; nie ogranicza się do wytwarzania, żeby przynieść rezultaty, nie jest spełniana okazjonalnie, lecz czymś, co rodzi się z serca, serca odnowionego przez miłość i w miłości".

Zauważył, że nowi święci żyli stylem Jezusa - służbą.

- W całej niespokojnej historii ludzkości byli oni wiernymi sługami, mężczyznami i kobietami, którzy służyli w męczeństwie i radości - mówił Franciszek.