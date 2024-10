Papież Franciszek chce wzmocnienia roli kobiet w Kościele, ale uważa, że kwestia ta nie może skupiać się jedynie na sakramencie święceń. W tym celu Ojciec Święty miał nawet zwrócić się do Dykasterii Nauki Wiary o zbadanie sposobów podniesienia przywództwa kobiet, zaznaczając jednak, że sytuacja nie dojrzała jeszcze do tego, aby wprowadzić dla nich diakonat.

O stanowisku papieża Franciszka poinformował Prefekt watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernandez.



Według doniesień "Vatican News", papież Franciszek miał dojść do wniosku, że zbyt wcześnie na razie, aby mówić o diakonacie kobiet. Z kolei częściowe wnioski komisji badającej tę sprawę mają zostać upublicznione w "odpowiednim czasie".

Watykan. Papież chce wzmocnienia roli kobiet w Kościele, ale stawia ograniczenia

Jak przekazał kard. Fernandez, decyzją Ojca Świętego Dykasteria Nauki Wiary zajmie się wkrótce badaniem sposobów podniesienia przywództwa kobiet w Kościele, bez skupiania się wyłącznie na sakramencie święceń.



Duchowny argumentował to stanowisko, przekonując, że przywiązywanie wagi jedynie do tej kwestii nie rozwiąże szerszego problemu, dotykającego miliony kobiet Kościoła. Jego zdaniem kilka kroków, które nie w pełni zostały przyjęte przez Kościół, można podjąć już.



Jako przykład wskazał m.in. posługę katechety. Po utworzeniu nowej posługi Dykasteria ds. Kultu Bożego wysłała list do konferencji episkopatów, w którym przedstawiła dwa sposoby realizacji tej posługi.

Jedna opcja obejmowała katechistów prowadzących nauczanie wiary, druga zaś była zgodna z wizją papieża Franciszka z adhortacji "Querida Amazonia", gdzie kobiety przewodzą wspólnotom pod nieobecność księży, przejmując role przywódcze i odpowiedzialne. Jednakże, jak zauważył kardynał Fernandez, tylko niewielka liczba konferencji episkopatów wybrała tę drugą opcję.



Inną wskazaną przez Prefekta posługą jest posługa akolitki, którą sprawuje się jedynie w niewielkim odsetku diecezji, co, jak ocenił, często wynika z niechęci miejscowych księży do mianowania kobiet na to stanowisko.

Szersza wizja przywództwa kobiet Kościoła

Kardynał Fernandez skrytykował również ograniczone przyjęcie diakonatu męskiego w wielu częściach świata, zauważając, że w niektórych miejscach diakoni są postrzegani jedynie jako „ministranci wyświęceni”.



Przykłady te - stwierdził - ilustrują, że pośpiech w wyświęcaniu kobiet na diakonów nie jest najpilniejszym rozwiązaniem promującym udział kobiet w Kościele.

Zamiast tego hierarcha podkreślił potrzebę głębszych, bardziej włączających refleksji na temat tego, w jaki sposób kobiety mogą przyjmować role przywódcze w Kościele, nie będąc ograniczanymi przez tradycyjne rozumienie władzy kapłańskiej.

Papież Franciszek "zamyka drzwi" do diakonatu kobiet

Temat święceń kobiet w Kościele podjęty został podczas ostatniego synodu, ale Watykaniści są zgodni, że ustami kard. Fernandeza papież "zamknął drzwi" przed taką możliwością.



Stanowiska obecnie przewidziane dla kobiet związane są z zakonami lub, od strony świeckiej, z katechezą. Od 1994 roku kobiety mogą pełnić posługę ministrantek, choć niektóre środowiska wciąż pozostają przeciwne takiej praktyce.