Papieski specjalny wysłannik ds. pokoju w Ukrainie, kardynał Matteo Zuppi, przybył do Moskwy. To pierwsza taka wizyta od czerwca 2023 r. Nie wiadomo, z kim przeprowadzi rozmowy. Niewykluczone, że dojdzie do spotkania z patriarchą Cyrylem. Franciszek wysłał swojego mediatora do Rosji trzy dni po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie.