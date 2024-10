Zmiany w PiS. Partia ma nowych wiceprezesów

W sobotę w Przysusze (woj. mazowieckie) odbył się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia doszło do połączenia PiS z Suwerenną Polską.

Liderzy obu ugrupowań Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podpisali 10-punktową deklarację ideową.

Po kongresie odbyła się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zdecydowano o powołaniu dwóch nowych wiceprezesów.

Ważne zmiany w PiS. Obsadzono stanowiska

- Połączenie ze środowiskiem Suwerennej Polski stało się faktem. Dziś PiS w swoim składzie ma dwóch dodatkowych wiceprezesów, są to Patryk Jaki i Michał Wójcik, do czasu kiedy do zdrowia wróci minister Zbigniew Ziobro - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

O stanowisku wiceprezesa dla Michała Wójcika informowała wcześniej dziennikarka Polsat News Adamina Sajmowska.

Za to rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał po zakończeniu Rady Politycznej, że na funkcję wiceprezesa wybrana została była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Jak przekazał Bochenek, były wicepremier Mariusz Błaszczak został szefem Komitetu Wykonawczego, czyli nowo powołanego organu PiS, składającego go się z 29 osób. - 26 osób zostało wybranych podczas posiedzenia Rady Politycznej, trzy osoby wchodzą w skład tego Komitetu z urzędu - wyjaśnił Błaszczak.

Szef klubu PiS poinformował ponadto, że uzupełniony został też Komitet Polityczny PiS o Beatę Kempę, Rafała Bochenka, Michała Wosia i Michała Wójcika.

Wcześniej w partii Jarosława Kaczyńskiego było pięciu wiceprezesów: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński.

Bochenek poinformował też, że nie ma jeszcze decyzji ws. liderów poszczególnych okręgów. - To wszystko będzie się odbywało w najbliższych tygodniach: wybory regionalne, lokalne - wyjaśnił. - W związku z tym, te decyzje będą zapadały w najbliższych dniach, tygodniach - doprecyzował.

