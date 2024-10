Michał Wójcik zostanie wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości - ustaliła reporterka Polsat News. Poseł Suwerennej Polski ma otrzymać to stanowisko po połączeniu się obu partii. W sobotę rozpoczyna się kongres PiS w Przysusze.

Reporterka Polsat News Adamina Sajkowska ustaliła nieoficjalnie, że poseł Suwerennej Polski - Michał Wójcik - zostanie wiceprzewodniczącym PiS po połączeniu się SP z partią Jarosława Kaczyńskiego.

Proces ten ma odbyć się podczas sobotniego spotkania w Przysusze. To właśnie tam odbędzie się kongres oraz Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości.

Michał Wójcik wiceprezesem PiS. Ustalenia Polsat News

Michał Wójcik po raz pierwszy dostał się jako poseł do Sejmu w 2015 roku, kiedy to startował z listy w okręgu katowickim. Od 2016 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w grudniu 2017 r. objął funkcję wiceprezesa Solidarnej Polski. 6 października 2020 prezydent RP Andrzej Duda powołał go na ministra-członka Rady Ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.



Po przegranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach parlamentarnych w 2023 r. Michał Wójcik został posłem opozycji. W lutym 2024 r. wybrano go na członka sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. W czerwcu, z ramienia PiS, bez powodzenia wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński ma plan po wygranej PiS. "Trzeba będzie stworzyć system"

Aktualnie wiceprezesami PiS są: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Mariusz Kamiński.

Głównymi punktami kongresu PiS w Przysusze ma być właśnie połączenie z Suwerenną Polską, zmiana statutu, zmiany w strukturze okręgowej oraz powołanie Komitetu Wykonawczego, którym pokieruje szef klubu i wiceprezes ugrupowania Mariusz Błaszczak.

W trakcie kongresu planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii, b. premiera Mateusza Morawieckiego.