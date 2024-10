- To wyborcy wyrwali władzę z rąk tych ludzi, którzy przez osiem lat psuli polskie państwo, niszczyli nasze nadzieje i nasze marzenia - powiedział Donald Tusk na rozpoczęciu konwencji Koalicji Obywatelskiej zwracając się do zgromadzonych na sali ludzi. - Przestrzegam przed słabością, jesteśmy na początku drogi - dodał.

Premier przekazał, że 15 października na posiedzeniu rządu przedstawi strategię migracyjną. - Będzie się nazywała "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" - powiedział premier.

- Jednym z jej elementów będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - dodał Tusk.

Premier stwierdził, że dzięki odzyskaniu kontroli nad kwestiami migracyjnymi, Polska może stać się "obiektywnie najbezpieczniejszym krajem w Europie".

Konwencja KO. "Zredukujemy do minimum nielegalną migrację do Polski"

- Polki i Polacy muszą czuć się wolni w swoim kraju. Stąd tak ważna jest polityka migracyjna i polityka bezpieczeństwa - mówił Tusk.

- Po przyjęciu tej strategii zredukujemy do minimum nielegalną migrację do Polski, wyplenimy praktyki, które omijały polskie interesy, naruszały bezpieczeństwo. Zlikwidujemy te praktyki do zera, żeby odzyskać kontrolę nad tym, kto do nas przyjeżdża - zapowiedział szef rządu.

Premier odniósł się do działań poprzedniego rządu Zjednoczonej Prawicy.

- Oni zbudowali system po części korupcyjny, który pozwalał na napływ setek tysięcy migrantów, legalnych lub nielegalnych, czy to była granica białoruska, czy to był system wizowy, czy to były pseudostudia - powiedział. - Nasze podejście jest zupełnie inne - dodał Tusk.

Jak podkreślił premier, dzięki polityce nowego rządu przez cały rok rządów dwie osoby zginęły granicy polsko-białoruskiej. - Rok wcześniej było to 18 osób - zaznaczył deklarując, że nie odstąpiono od działań humanitarnych.



- Jeśli granica okaże się nieprzekraczalna dla nielegalnych migrantów, to nikt nie będzie ginął na tej granicy - powiedział Tusk. - Nie ma mowy, żeby ktoś nielegalnie przedostał się do Polski, a my byśmy przymykali na to oko - dodał.

- Jeśli do Polski ktoś chce przyjechać na stałe, uczyć się, pracować, musi chcieć się integrować. Nasz zachodni sąsiad ściągał migrantów i w pewnym momencie pominął aspekt integracyjny - podkreślił premier zaznaczając, że zna wielką księgę negatywnych doświadczeń państw zachodu.

Tusk na konwencji KO: Nie wycofujemy się z żadnego zobowiązania

- Serduszka, które macie na sobie, przypominają nam, o co chodziło tego wspaniałego 15 października, ale przypominają nam o tym, że to wielkie zobowiązanie - przekazał premier.

- To, co mówiliśmy i do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków w kampanii wyborczej, to wszystko pozostaje w mocy - dodał.

- Nie wycofujemy się z żadnego zobowiązania. Jeśli będziemy musieli się wycofać, to wytłumaczymy dlaczego - przekonywał Tusk.

Premier zaznaczył, że ludzie mają wobec nas wielkie oczekiwania. - Dlatego są czasami zawiedzeni - podkreślił.

Rusza konwencja Koalicji Obywatelskiej. Tusk z ważnym wystąpieniem

W Warszawie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej połączona z Radą Krajową PO. Wydarzenie jest poświęcone podsumowaniu mijającego roku od wyborów parlamentarnych, omówieniu bieżących spraw i wyznaczeniu kierunku działań na przyszłość.

Premier Donald Tusk ogłosił podczas konwencji strategię migracyjną Polski. Szef rządu wcześniej zapowiedział, że będzie to nie tylko program walki z nielegalną migracją, ale też nowoczesna polityka migracyjna obliczona na lata. Dodał, że będzie to propozycja dla całej Unii Europejskiej. Wskazał, że zarówno Polska, jak i Unia Europejska są pod presją migracji wynikającej "z wojen, głodu, przeludnienia wokół Europy".

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że prace nad strategią trwały w jego resorcie od wielu tygodni. W przyszłym tygodniu dokumentem ma się zająć rząd.