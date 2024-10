- Została zaatakowana demokracja, zostały zaatakowane wszelkie reguły praworządności - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Atak na demokrację to przede wszystkim atak na prawo do równej konkurencji sił politycznych, a więc na prawa opozycji - dodał. Kaczyński zaznaczył, że "najlepszym przykładem takiego ataku jest zabranie nam bezprawnie środków państwowych".

- Zaatakowany został polski interes narodowy i polska suwerenność - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Przysusze. - Atak na demokrację to jest przede wszystkim atak na prawo do równej konkurencji różnych sił politycznych, a więc na prawa opozycji i jej prawo do przejęcia władzy - dodał.

Kaczyński zaznaczył, że "najlepszym przykładem takiego ataku jest zabranie nam bezprawnie środków państwowych".

- Polska stanęła przed wyzwaniem, którego nie było od 1989 r., a uczciwie mówiąc także i wcześniej - ocenił prezes PiS.

- Została zaatakowana nasza demokracja, zostały zaatakowane wszelkie reguły naszej praworządności, została zaatakowana sfera praw - już nie tylko obywatelskich, ale także praw człowieka. Zostały zaatakowane prawa pracownicze. Zostały zaatakowane instytucje, które tworzą w Polsce - zgodnie z ustrojem ustalonym w konstytucji z 1997 roku - pewną równowagę polityczną między władzami, instytucje, które korzystały z pewnej niezależności - wyliczył Kaczyński.

Prezes PiS w Przysusze: Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego

- Przygotowywane są rozwiązania prawne, ustawy o mowy nienawiści, to nic innego jak atak na wolność słowa, w szczególności konserwatystów - powiedział prezes.



- Zaatakowany został także pluralizm medialny. Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego, to jest oczywiste - dodał.



- Ktoś może powiedzieć że przesadzam, może są nawet tacy na tej sali, choć sala jest dobrana w sposób, który można określić jako elitarny. Jesteśmy proszę państwa elitą naszej partii i co za tym idzie, elitą narodu - orzekł Kaczyński.

W sobotę w Przysusze rozpoczął się kongres VI Prawa i Sprawiedliwości. Tuż po nim ma się zebrać Rada Polityczna.

Działacze mają zdecydować o połączeniu PiS z Suwerenną Polską, zmianie statutu i powołaniu Komitetu Wykonawczego, a także dokonać zmian w strukturze okręgowej partii.

W trakcie kongresu planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa partii, b. premiera Mateusza Morawieckiego.