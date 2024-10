Kara więzienia, prawo jazdy zatrzymane na stałe oraz "zero tolerancji" na alkohol - to tylko niektóre ze zmian w przepisach drogowych, które zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Poinformował również o planach wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej zabójstwa drogowego, zgodnie z którą każdy kierowca, który doprowadzi do śmierci na drodze, będzie traktowany jak zabójca.